Minsa retira del mercado desodorante Lactovit en spray por contener sustancia prohibida

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó este sábado 20 de junio la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado panameño de todos los lotes del producto cosmético Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente), tras detectarse la presencia de una sustancia prohibida vinculada a riesgos para la salud.

La decisión fue adoptada por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas mediante la Resolución No. 085 del 3 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y se fundamenta en una alerta emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Según informó el Minsa, el producto contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como Butilfenil Metilpropional, una sustancia prohibida por la normativa europea al estar clasificada como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR).

De acuerdo con las evaluaciones del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea, este ingrediente representa un riesgo para la salud humana, motivo por el cual fue incorporado a la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos y de cuidado personal.

El producto afectado corresponde al Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente), con registro sanitario No. 94662, cuya vigencia se extendía originalmente hasta el 9 de febrero de 2027. El fabricante es Laboratorios Genesse, S.L., de España, mientras que su distribución en Panamá está a cargo de Agencias Motta, S.A.

Como parte de las medidas adoptadas, el Minsa instruyó a distribuidoras, farmacias y establecimientos comerciales a retirar de inmediato cualquier lote disponible del producto.

Además, las empresas responsables de su distribución deberán presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en un plazo máximo de 30 días calendario, un informe detallado sobre el proceso de retiro, incluyendo la cantidad de unidades inmovilizadas.

La entidad sanitaria indicó que mantendrá operativos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la disposición y garantizar la protección de la salud de la población.