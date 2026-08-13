Tribunal Superior confirma sentencia absolutoria en caso de Panamá Papers

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la sentencia absolutoria dictada en 2024 a favor de los imputados en el Caso Lava Jato y Panama Papers.

En el caso Lava Jato había 31 personas que habían sido absueltas, mientras que en Panama Papers se absolvieron 28, que habían sido todas impugnadas por el presunto delito de blanqueo de capitales.

La sentencia tiene fecha del 10 de agosto de 2026 y está firmada por los magistrados Manuel Mata Avendaño, José Hoo Justiniani, Eyda Amarilis Juárez y la secretaria judicial Yaris De León.

En la sentencia absolutoria emitida en 2024 la jueza determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, contentivas de evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad. Adicionalmente, determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados.

El Ministerio Público aún le queda la instancia de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En caso de no presentar el recurso la sentencia absolutoria queda en firme.