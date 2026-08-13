Lo que debes saber: estas fueron las noticias más destacadas de este jueves 13 de agosto

La jornada informativa de este jueves 13 de agosto de 2026 estuvo marcada por acontecimientos políticos, sociales y sísmicos tanto en Panamá como en la región.

-Ventura Vega Osorio asume el Ministerio de Educación, luego de la renuncia de Lucy Molinar. El acto fue encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien oficializó el cambio al frente del Ministerio de Educación.

-La Contraloría General de la República anunció una auditoría al proceso de adquisición de computadoras impulsado por el Ministerio de Educación (Meduca), una contratación rodeada de cuestionamientos y que quedó en el centro de la controversia que precedió la renuncia de Lucy Molinar.

-El presidente José Raúl Mulino acumula 56 días desde su última conferencia de prensa oficial. Aunque el presidente ha ofrecido declaraciones durante algunos eventos, en pocos días se cumplirán dos meses desde su última comparecencia ante los medios en la Presidencia de la República.

-El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un movimiento de magnitud 4.5, localizado aproximadamente a 57 kilómetros al noroeste de Isla Coiba.

-La defensa de Ali Zaki Hage Jalil, investigado por su presunta vinculación con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, solicitó que se revise la medida de detención provisional que pesa en su contra y que se le permita permanecer en la residencia de un familiar mientras continúan las investigaciones.

-En Bocas del Toro, la Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, aprehendió en Isla Solarte a un ciudadano de nacionalidad alemana requerido por las autoridades de su país. La diligencia se realizó en coordinación con la Fiscalía de Bocas del Toro y la Zona Policial de la provincia.

-Un sismo de magnitud 5.5 registrado la noche del miércoles 12 de agosto sacudió zonas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. El movimiento generó temor entre la población, aunque hasta el momento no se habían reportado víctimas ni daños en infraestructuras.