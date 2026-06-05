Las 5 claves que debes saber de Panamá y el mundo | 5 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 5 de junio por acontecimientos relacionados con investigaciones judiciales, seguridad pública, servicios institucionales y asuntos de relevancia internacional.

-La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez de Palacios, compareció ante un juez de garantías luego de ser aprehendida el jueves 4 de junio en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.

-La Procuraduría General de la Nación informó que mantiene avances en la judicialización de los privados de libertad presuntamente vinculados a la fuga masiva ocurrida recientemente en el Centro Penitenciario La Joyita, uno de los hechos de seguridad que más atención ha generado en los últimos días.

-El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que todas sus tiendas permanecerán cerradas los próximos 9 y 10 de junio debido a la realización de los inventarios trimestrales de la institución. La entidad recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal de la atención.

-El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá declaró como causa compleja el proceso penal seguido contra tres ciudadanos extranjeros, entre ellos Ali Zaki Hage Jalil, investigados por su presunta vinculación con delitos relacionados con el accidente del vuelo HP-1202 de la aerolínea Alas Chiricanas.

-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rechazó este viernes la posibilidad de establecer una tregua previa al inicio de conversaciones de paz con Ucrania. Además, condicionó cualquier avance en las negociaciones a la retirada de las fuerzas ucranianas de la región del Donbás, una exigencia que mantiene alejadas las posiciones de ambas partes mientras continúa el conflicto.