Tras 30 años, llega a Panamá el sospechoso del atentado de Alas Chiricanas

El sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de <b>Alas Chiricanas</b>, <b>Ali Zaki Hage Jalil,</b> ya se encuentra en <b>Panamá</b>, luego de que se concretara su deportación desde<b> Venezuela</b>, según información publicada por <i><b>La Estrella de Panamá.</b></i>Esta extradición marca un avance en el proceso judicial relacionado con el ataque ocurrido el <b>19 de julio de 1994</b>, considerado uno de los hechos más trágicos en la historia del país.La explosión en pleno vuelo provocó la caída de la aeronave poco después de despegar, <b>causando la muerte de 21 personas. </b>Desde entonces, el caso ha permanecido abierto, a la espera de que se determinen responsabilidades.Por años<b> Hage Jalil</b>, de origen libanés nacionalizado venezolano, se había mantenido en el país sudamericano que no mantiene tratado de extradición para sus nacionales. Sin embargo, en un giro inesperado, la<b> República Bolivariana de Venezuela </b>autorizó su extradición.