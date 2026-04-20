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Tras 30 años, llega a Panamá el sospechoso del atentado de Alas Chiricanas

Ali Zaki Hage Jalil (c) llegó este lunes a Panamá extraditado por Venezuela.
Ali Zaki Hage Jalil (c) llegó este lunes a Panamá extraditado por Venezuela. BIENVENIDO VELASCO / EFE
Por
Rayshel Flores
  • 20/04/2026 16:15
Ali Zaki Hage Jalil fue trasladado al país para enfrentar la justicia por el atentado de 1994 que dejó 21 víctimas

El sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, Ali Zaki Hage Jalil, ya se encuentra en Panamá, luego de que se concretara su deportación desde Venezuela, según información publicada por La Estrella de Panamá.

Esta extradición marca un avance en el proceso judicial relacionado con el ataque ocurrido el 19 de julio de 1994, considerado uno de los hechos más trágicos en la historia del país.

La explosión en pleno vuelo provocó la caída de la aeronave poco después de despegar, causando la muerte de 21 personas. Desde entonces, el caso ha permanecido abierto, a la espera de que se determinen responsabilidades.

Por años Hage Jalil, de origen libanés nacionalizado venezolano, se había mantenido en el país sudamericano que no mantiene tratado de extradición para sus nacionales. Sin embargo, en un giro inesperado, la República Bolivariana de Venezuela autorizó su extradición.

El sospechoso Ali Zaki Hage Jalil (d), un presunto terrorista vinculado a Hizbulá, llega a Panamá extraditado por Venezuela este lunes a Panamá.
El sospechoso Ali Zaki Hage Jalil (d), un presunto terrorista vinculado a Hizbulá, llega a Panamá extraditado por Venezuela este lunes a Panamá. BIENVENIDO VELASCO / EFE

El caso de Alas Chiricanas ha sido catalogado como el atentado terrorista más grave registrado en Panamá, y su desarrollo sigue siendo de alto interés público por el impacto que tuvo en el país y en las familias de las víctimas.

El hecho es considerado un ataque de parte de un grupo extremista contra la comunidad judía en el mundo. Ciertamente muchas de las víctimas que fallecieron en el vuelo pertenecían a esta religión.

Han pasado más de 31 años desde el atentado, y solo ahora el principal sospechoso podría enfrentar la justicia.

La llegada de Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso del atentado terrorista del caso Alas Chiricanas, estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen; sin embargo, pese al despliegue, el traslado se realizó de forma discreta, ya que fue sacado por una salida alterna de la terminal aérea.

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