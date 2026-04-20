Tras 30 años, llega a Panamá el sospechoso del atentado de Alas Chiricanas

El sospechoso del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, Ali Zaki Hage Jalil, ya se encuentra en Panamá, luego de que se concretara su deportación desde Venezuela, según información publicada por La Estrella de Panamá.

Esta extradición marca un avance en el proceso judicial relacionado con el ataque ocurrido el 19 de julio de 1994, considerado uno de los hechos más trágicos en la historia del país.

La explosión en pleno vuelo provocó la caída de la aeronave poco después de despegar, causando la muerte de 21 personas. Desde entonces, el caso ha permanecido abierto, a la espera de que se determinen responsabilidades.

Por años Hage Jalil, de origen libanés nacionalizado venezolano, se había mantenido en el país sudamericano que no mantiene tratado de extradición para sus nacionales. Sin embargo, en un giro inesperado, la República Bolivariana de Venezuela autorizó su extradición.