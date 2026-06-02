Minsa cierra el matadero municipal de Colón por insalubre

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el cierre temporal del matadero municipal del distrito de Colón tras detectar una serie de deficiencias sanitarias, ambientales y estructurales que, según la entidad, representan riesgos para la salud pública.

La medida se adoptó después de que la Región de Salud de Colón realizara inspecciones reiteradas y emitiera observaciones sobre las condiciones de funcionamiento de la instalación. De acuerdo con el Minsa, las deficiencias señaladas no fueron corregidas, por lo que se procedió a suspender temporalmente las operaciones.

Entre las irregularidades detectadas figura la ausencia de una laguna de oxidación y problemas en el manejo de las aguas residuales, condiciones que podrían generar contaminación ambiental.

Las inspecciones también identificaron deterioro en la infraestructura y deficiencias en las superficies y acabados de las áreas de procesamiento de carne, lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección requeridas para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.

Además, los corrales y la cerca perimetral presentan un avanzado estado de deterioro, una situación que, según la entidad, podría facilitar el escape de animales y afectar la seguridad de las operaciones.

Otro de los hallazgos señalados por el ministerio es que el matadero no cuenta con la Licencia Sanitaria de Funcionamiento exigida por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

La entidad informó que la instalación podrá reanudar sus actividades una vez se corrijan las deficiencias detectadas y obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes.

El cierre coloca bajo atención las condiciones de operación de una instalación municipal vinculada al procesamiento de alimentos para consumo humano y abre interrogantes sobre el tiempo durante el cual funcionó sin cumplir plenamente con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias.