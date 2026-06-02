Minsa cierra el matadero municipal de Colón por insalubre

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> ordenó el cierre temporal del matadero municipal del distrito de Colón tras detectar una serie de deficiencias sanitarias, ambientales y estructurales que, según la entidad, representan riesgos para la salud pública.La medida se adoptó después de que la Región de Salud de Colón realizara inspecciones reiteradas y emitiera observaciones sobre las condiciones de funcionamiento de la instalación. De acuerdo con el Minsa, <b>las deficiencias señaladas no fueron corregidas</b>, por lo que se procedió a suspender temporalmente las operaciones.Entre las irregularidades detectadas figura <b>la ausencia de una laguna de oxidación y problemas en el manejo de las aguas residuales</b>, condiciones que podrían generar contaminación ambiental.Las inspecciones también identificaron <b>deterioro en la infraestructura y deficiencias en las superficies y acabados de las áreas de procesamiento de carne</b>, lo que dificulta las labores de limpieza y desinfección requeridas para garantizar condiciones sanitarias adecuadas.Además,<b> los corrales y la cerca perimetral presentan un avanzado estado de deterioro</b>, una situación que, según la entidad, podría facilitar el escape de animales y afectar la seguridad de las operaciones.Otro de los hallazgos señalados por el ministerio es que el matadero no cuenta con la <b>Licencia Sanitaria de Funcionamiento</b> exigida por la <b>Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria</b>.La entidad informó que <b>la instalación podrá reanudar sus actividades una vez se corrijan las deficiencias detectadas</b> y obtenga las autorizaciones sanitarias correspondientes.El cierre coloca bajo atención las condiciones de operación de una instalación municipal vinculada al procesamiento de alimentos para consumo humano y abre interrogantes sobre<b> el tiempo durante el cual funcionó sin cumplir plenamente con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias</b>.