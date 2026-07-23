Migración confirma la muerte de un venezolano tras accidente de autobús en Chepo

El Servicio Nacional de Migración (SNM) confirmó este jueves 23 de julio el fallecimiento de un ciudadano venezolano, de 30 años, tras el accidente de un autobús tipo Coaster registrado en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en el distrito de Chepo.

La entidad informó que los pasajeros formaban parte del programa de retorno voluntario del flujo migratorio inverso controlado.

A través de un comunicado oficial, la institución precisó que todas las personas que viajaban en el vehículo habían solicitado formalmente ante el SNM su incorporación al programa de retorno voluntario.

”Todas las personas que viajaban en el autobús tipo Coaster accidentado pertenecen al flujo inverso controlado y forman parte del programa de retorno voluntario, habiendo solicitado formalmente este trámite ante la institución”, indicó la entidad.

También señaló que el resto de los migrantes y los inspectores migratorios que viajaban en el autobús reciben atención integral y permanecen bajo monitoreo médico en distintos centros hospitalarios.

De acuerdo con el comunicado, todos los lesionados se mantienen en condición estable.

La entidad señaló que las investigaciones del accidente están bajo la dirección de la Fiscalía competente y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario.

Además, indicó que cualquier actualización sobre el caso será divulgada únicamente a través de los canales oficiales, una vez la información haya sido debidamente confirmada.

El accidente ocurrió el miércoles en las inmediaciones del Puesto de Control de Bayano, en Chepo, cuando el autobús que transportaba a migrantes del programa de retorno voluntario sufrió un siniestro por causas que aún son investigadas por las autoridades.