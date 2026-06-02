Migrantes de siete países participan en operativo de ‘Flujo Inverso’ en la frontera entre Panamá y Colombia

El Servicio Nacional de Migración (SNM), en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), realizó el traslado marítimo de 116 migrantes de diversas nacionalidades desde la provincia de Colón hacia la comarca Guna Yala, específicamente al corregimiento de Puerto Obaldía, como parte del operativo denominado “Flujo Inverso Controlado”.

Las autoridades informaron que la acción forma parte de las medidas permanentes de ordenamiento y regulación migratoria implementadas por el Estado panameño para gestionar los movimientos migratorios irregulares dentro del territorio nacional.

La embarcación oficial partió desde el Muelle 3 con personal del Senan y del SNM, además de un equipo médico y paramédico encargado de velar por la seguridad y el bienestar de los pasajeros durante el trayecto.

Según los datos oficiales, el grupo trasladado estaba integrado por 85 adultos, de los cuales 61 eran hombres y 24 mujeres, así como 31 menores de edad, entre niños y niñas.

Las autoridades detallaron que las 116 personas procedían de siete países diferentes. La mayoría corresponde a ciudadanos venezolanos, seguidos por nacionales de Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Costa Rica.

El traslado hacia Puerto Obaldía forma parte de la estrategia gubernamental para canalizar de manera ordenada los flujos migratorios en dirección sur, en un contexto marcado por cambios en las dinámicas migratorias que atraviesan Panamá.

Migración destacó que este tipo de operativos permite gestionar los desplazamientos de personas en condición migratoria irregular dentro de los parámetros establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales aplicables.