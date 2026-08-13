Amir Murillo y el Beşiktaş, a un paso de los playoffs de la Europa League

El Beşiktaş de Amir Murillo está a punto de decir presente una vez más en la UEFA Europa League, el segundo torneo más importante del viejo continente a nivel de clubes. Tan solo 120 minutos los separa de jugar la fase de liga del certamen.

Ante el Hradec Kralove de República Checa, el Beşiktaş jugó la tercera ronda de clasificación del torneo. Este jueves 13 de agosto de disputó el partido de vuelta, en la que los turcos, con la participación de Murillo, vencieron por la mínima de 1-0 (2-0 en el global).

Un tanto en solitario de Václav Cerny fue suficiente para que los turcos aumentaran su ventaja en el global y por consiguiente superar esta penúltima ronda antes de la fase de liga. Murillo, de 30 años, volvió a disputar los 90 minutos con el Beşiktas. Completó 40 pases de 47 intentados (85% de efectividad), creó una oportunidad de peligro, bloqueo un disparo y recuperó cinco veces el esférico.

Con esta etapa superada, ahora el Beşiktaş enfrentará al FK Kauno Zalgiris de Lituania en lo que serán los playoff del torneo. Para esta instancia, se espera que el club turco cuente con su reciente fichaje estrella, Dusan Vlahovic, procedente de la Juventus.

Más actuación de los panameños en Europa En la tercera ronda de la Conference League también vieron actividad algunos panameños. El Dynamo de Kiev cayó eliminado ante el Qarabag de Azerbaiyán con Eduardo Guerrero como titular. El ariete panameño disputó 73 minutos en la derrota 2-0 (2-1 en el global) y poco pudo hacer para evitar la eliminación de los suyos.

Una de las jóvenes sensaciones que también vio acción fue Josué Vergara con el Gent. El cuadro belga superó su eliminatoria contra el IFK Göteborg sueco. El extaurino disputó los 90 minutos en el empate 1-1, pero con el global 2-1 a su favor les permite avanzar hasta la última ronda antes de ingresar a la fase de liga de la Conference League.

Con el Auda de Letonia, Ariel Arroyo jugó 56 minutos en la derrota 4-0 contra el FC Dinamo City de Albania. Poco pudo hacer el zaguero y ex del Árabe Unido para evitar la eliminación del Auda del torneo.