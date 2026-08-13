Asamblea ratifica a Luis Carlos Solís como director de la APA

El pleno de la Asamblea Nacional ratificó este jueves 13 de agosto a Luis Carlos Solís Adames como nuevo director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), tras recibir el aval previo de la Comisión de Credenciales.

Solís Adames, designado por el presidente José Raúl Mulino mediante el Decreto Ejecutivo N°16 del 27 de julio de 2026, asume la titularidad de la entidad encargada de tramitar, modernizar y vigilar los trámites de importación, exportación y tránsito de alimentos en el territorio nacional.

El nuevo titular de la APA cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector público y privado. En su experiencia profesional destaca la dirección de empresas dedicadas a la importación, distribución y comercialización de alimentos, así como el manejo de cadenas de abastecimiento y logística de insumos.

En el ámbito académico, Solís posee una licenciatura en Mercadotecnia y una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional de la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA). Además, cursa estudios de posgrado en docencia y currículo en la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

La llegada de Solís Adames a la APA se da en un contexto de constantes demandas de los sectores productivos sobre el control de las importaciones y la agilización de trámites de inocuidad. La institución informó que la nueva administración priorizará la transformación digital, la modernización de los procesos administrativos y la transparencia en la gestión de permisos para importadores y exportadores.