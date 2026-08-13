Minsa retira perfume Paco Rabanne y cancela su registro sanitario

El Ministerio de Salud (Minsa) canceló el registro sanitario del perfume Paco Rabanne Black XS Black Excess for Her Eau de Parfum y ordenó el retiro inmediato de todos los lotes disponibles en el mercado panameño.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. 104 del 29 de julio de 2026, publicada este 13 de agosto en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con la resolución, la decisión se sustentó en una alerta emitida por el sistema europeo de vigilancia de productos de consumo Safety Gate, que notificó el cese de comercialización y retiro del producto por contener el compuesto 2-(4-tert-butilbencil) propionaldehído (BMHCA), que está prohibido por riesgos de toxicidad reproductiva y alergias en la piel.

El documento señala que dicha sustancia está incluida dentro de las sustancias prohibidas para productos cosméticos en la normativa europea y que fue incorporada al listado de ingredientes restringidos tras evaluaciones de seguridad realizadas por organismos científicos y regulatorios de la Unión Europea.

Según la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa, el producto mantenía en Panamá el registro sanitario No. 103327, expedido el 3 de abril de 2019 y con fecha de vencimiento el 3 de abril de 2029.

La resolución también ordenó a la empresa Agencias Feduro y a cualquier otro distribuidor retirar de forma inmediata todos los lotes disponibles del perfume en el mercado nacional.

Además, la distribuidora deberá remitir a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas un informe sobre el proceso de retiro en un plazo no mayor de 30 días.

La autoridad sanitaria indicó que la legislación vigente le permite adoptar medidas preventivas para proteger la salud de la población y los intereses de los consumidores, incluyendo la suspensión o cancelación de registros sanitarios, así como la inmovilización o decomiso de productos cuando existan razones de seguridad sanitaria.

La resolución fue firmada por el director nacional de Farmacia y Drogas, Ariel B. Pérez M., y entró en vigor a partir de su firma.