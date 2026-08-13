Ifarhu e INCAE firman convenio educativo ante desempleo juveni

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) firmaron este jueves 13 de agosto en Panamá un convenio de cooperación con el presidente José Raúl Mulino como testigo para capacitar a la juventud ante las exigencias laborales actuales.

En un contexto donde el desempleo juvenil en Panamá alcanza el 19,9% y la entidad estatal enfrenta investigaciones por el manejo de 260 millones de dólares en auxilios económicos la administración previa.

La alianza fue suscrita por la rectora de la escuela de negocios, Camelia Ilie, y el director del Ifarhu, Carlos Godoy Othón, acompañados por el canciller Javier Martínez-Acha y el contralor Anel Flores. La iniciativa busca articular la formación superior con proyectos estatales de inteligencia artificial y desarrollo agropecuario.

Durante el acto, la representación de la institución académica detalló que su sede local suma 180 alumnos en maestrías y 1,200 en capacitaciones ejecutivas. Asimismo, el asesor empresarial Stanley Motta enfatizó la necesidad de integrar conocimientos aplicados para impulsar la productividad en los sectores económicos del país.

Sin embargo, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) reflejan que más de 113 mil jóvenes entre 15 y 29 años permanecen sin empleo y el 54% de los ocupados en un empleo labora en la informalidad.

Paralelamente, el Ifarhu se mantiene bajo fiscalización judicial por la asignación discrecional de recursos como auxilios ecónomicos y becas en el quinquenio pasado. Mientras esto sucede la ciudadanía está a la espera del esclarecimiento de las finanzas de esta institución.