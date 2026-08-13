Nuevo ministro de Educación plantea nueva ley educativa y licitación de laptops

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, asumió el cargo en medio de la controversia por la contratación de computadoras para estudiantes de escuelas públicas y anunció que el Ministerio de Educación prepara un nuevo proceso para la adquisición de tecnología. La salida de su antecesora, Lucy Molinar, estuvo marcada precisamente por los cuestionamientos alrededor de estas contrataciones. La exministra anunció su renuncia tras señalar que existía “mucho ruido” sobre varios temas, en particular sobre el proceso de las computadoras. Molinar explicó que decidió apartarse del cargo para facilitar las investigaciones y confirmó que pidió al Ministerio Público investigar las contrataciones relacionadas con los equipos tecnológicos. Junto con Molinar también salió del cargo su viceministro administrativo, Roberto Sevillano Chin. En su primer encuentro con los medios como ministro de Educación, Vega aseguró que la institución brindará toda la información que requieran las autoridades y colaborará con las investigaciones. “La ministra presentó ella personalmente este proceso ante la Procuraduría y nosotros vamos a cooperar con todo”, afirmó. El ministro también manifestó su disposición a colaborar con las auditorías de la Contraloría General de la República y sostuvo que estos procesos permiten aclarar cualquier situación administrativa que genere dudas.

Nuevo pliego para las computadoras

En paralelo a las investigaciones, Vega anunció que el Ministerio de Educación prepara un nuevo proceso para dotar de tecnología a los estudiantes. El ministro adelantó que habrá un pliego transparente y con invitación abierta para la adquisición de los equipos. “Va a haber un pliego transparente con invitación abierta”, sostuvo. Vega planteó que el nuevo proceso contará con el respaldo de instituciones especializadas en tecnología, entre ellas la Universidad Tecnológica de Panamá y otras entidades con experiencia en la materia. También mencionó la posibilidad de incorporar los conocimientos de sectores empresariales vinculados con la tecnología. El ministro no detalló durante su intervención el monto de la contratación, la cantidad de computadoras que contempla el proceso ni la fecha en que se publicará el nuevo pliego.

Tecnología para reducir la brecha educativa

Vega colocó el acceso a la tecnología entre las prioridades de su gestión y sostuvo que los estudiantes de escuelas públicas deben contar con condiciones similares a las de quienes estudian en centros privados. “La inteligencia artificial anda volando y nuestros muchachos de la educación pública tienen que tener las mismas condiciones que la privada”, afirmó. Según el ministro, el Estado debe garantizar el acceso de los estudiantes a las herramientas tecnológicas. La estrategia, explicó, no se limitará a la compra de computadoras, sino que abarcará otros proyectos tecnológicos del Ministerio de Educación.

Nueva ley de educación

La modernización tecnológica forma parte de una agenda más amplia que incluye la elaboración de una nueva ley de educación nacional. Vega informó que el Ministerio de Educación trabaja en una propuesta, mientras la Asamblea Nacional también mantiene proyectos relacionados con la legislación educativa. El ministro planteó que la nueva normativa debe surgir de un diálogo entre los distintos sectores. “Tenemos que hablar entre todos para sacar un proyecto de educación nacional porque el país lo necesita”, afirmó. Docentes, estudiantes, padres de familia, administrativos, empresarios y trabajadores, entre otros sectores, deben participar en la discusión, según Vega.

Infraestructura y diálogo

La infraestructura escolar también figura entre las prioridades anunciadas por el nuevo ministro. Vega señaló que existen proyectos pendientes que deben recibir seguimiento para lograr que los estudiantes cuenten con instalaciones seguras y modernas. El diálogo con los distintos sectores constituye otro de los ejes de su gestión. El ministro anunció que buscará mantener comunicación con las 16 zonas escolares y con las comunidades educativas. También planteó buscar apoyo de organizaciones internacionales interesadas en colaborar con el sistema educativo.

Los primeros pasos de Vega

Vega explicó que durante sus primeras horas en el Ministerio de Educación comenzó a reunirse con los directores para conocer el estado de la institución. Indicó que trabajaría durante los primeros días para establecer una hoja de ruta y conocer las condiciones de las distintas zonas escolares. También anunció que la próxima semana espera definir al viceministro y a los directivos que acompañarán su gestión. El ministro pidió a los cerca de 70,000 funcionarios del Ministerio de Educación, entre docentes y administrativos, reforzar el trabajo para mejorar el servicio educativo.

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