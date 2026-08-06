Legionarios en Europa: Gran triunfo de Amir Murillo y rodaje para Vergara

Poco a poco se avecina el inicio de los torneos más importantes a nivel de clubes del viejo continente y algunos panameños siguen en la búsqueda de conseguir un cupo a dichos torneos.

Iniciando por la Europa League, el Besiktas de Amir Murillo vio acción en la Tercera Ronda de clasificación a la fase de liga. Ante el Hradec Kralove de la República Checa, el equipo turco sufrió en el duelo de ida, pero pudo llevarse la victoria por la mínima de 0-1.

El único tanto de Semih Kilicsoy fue suficiente para obtener el triunfo en un partido bastante difícil, ya que los turcos se quedaron con un jugador menos a los 72 minutos por la expulsión de Kassoum Outtara.

En cuanto a Murillo, volvió a disputar los 90 minutos del encuentro, completó 37 pases de 39 intentados (95% de efectividad), un disparo afuera, tocó el balón 64 veces, recuperó el esférico en cuatro ocasiones y tuvo una intercepción.

El lateral derecho panameño es un inamovible para técnico del equipo y cada vez más se hace como un titular indiscutible para Vicenzo Italiano. Este jueves 13 de agosto, el Besiktas buscará el pase a los play-off, última instancia a superar para meterse a la fase de liga del certamen.

Por otro lado, un grueso de panameños buscan el pase a la fase de liga de la Conference League. Iniciando por Josué Vergara del Gent de Bélgica, el delantero de apenas 19 años sigue adaptándose al equipo y disputó 67 minutos en la victoria 0-1 ante el IFK Göteborg sueco.

Este fue el tercer partido que disputa Vergara con el Gent y todos los duelos que ha jugado los ha hecho partiendo como titular. A pesar de no haberse estrenado todavía con el cuadro belga, el panameño sigue sumando minutos importantes en Europa.

Otro de los que sumó minutos fue Eduardo Guerrero con el Dynamo de Kiev. El delantero salió también como titular y disputó 69 minutos en la victoria 1-0 contra el Qarabag. El delantero panameño tampoco a roto las redes en esta nueva temporada, pero sigue teniendo la confianza de su entrenador en Ucrania.

Por otra parte, los equipos de Jair Modelo (FC Sheriff/Moldavia) y Joseph Pacheco (DAC/Eslovaquia) también vieron actividad, aunque con la ausencia marcada de los panameños. El primero de ellos se quedó en el banquillo en la derrota 1-3 ante el St. Gallen, mientras que el segundo no fue convocado en la goleada 6-0 frente al Twente.