Defensa de Ali Zaki Hage pide su libertad y cuestiona investigación del caso Alas Chiricanas

Los planteamientos corresponden a la teoría de la defensa y deberán ser contrastados con los elementos recabados por la Fiscalía y valorados por los tribunales competentes.

“Ali Zaki El Hage es inocente de todos los cargos que se le han pretendido imputar” , sostuvo la defensa en un comunicado, en el que también aseguró que garantizará la comparecencia del investigado durante el proceso.

En una conferencia de prensa convocada este jueves 13 de agosto, los abogados aseguraron que Hage Jalil es inocente y cuestionaron varios de los elementos que, según señalaron, han sustentado la investigación del Ministerio Público .

La defensa de Ali Zaki Hage Jalil , investigado por su presunta vinculación con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas , solicitó que se revise la medida de detención provisional que pesa en su contra y que se le permita permanecer en la residencia de un familiar mientras continúan las investigaciones.

Un expediente abierto más de tres décadas después

El caso se remonta al 19 de julio de 1994, cuando el vuelo 901 de Alas Chiricanas explotó poco después de despegar de France Field, en Colón, con destino a la ciudad de Panamá. Las 21 personas que viajaban a bordo murieron.

El caso permanece bajo investigación en Panamá y también ha despertado el interés de autoridades estadounidenses. El FBI mantiene abierta la búsqueda de información sobre los responsables de la explosión, mientras el programa Rewards for Justice del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita identificar o llevar ante la justicia a los responsables.

La investigación panameña fue reabierta en 2017 tras recibirse información procedente de Israel. En 2024, el Ministerio Público explicó que la reapertura se fundamentó en la caracterización del hecho como terrorismo y su naturaleza jurídica de lesa humanidad.

Hage Jalil fue detenido en noviembre de 2025 en la isla de Margarita, Venezuela, y posteriormente extraditado a Panamá el 20 de abril de 2026 para enfrentar el proceso. Tras su llegada, quedó bajo detención provisional.

En junio pasado, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales rechazó un incidente mediante el cual su defensa pretendía que se declarara prescrita la acción penal. El tribunal consideró que, por la naturaleza de los delitos investigados, la acción penal es imprescriptible.

Defensa cuestiona pruebas y presenta otra hipótesisDurante su pronunciamiento de este jueves, los abogados cuestionaron particularmente las investigaciones relacionadas con el dispositivo que habría sido utilizado para provocar la explosión.

La defensa sostiene que existen inconsistencias respecto al modelo de radio Motorola utilizado en reconstrucciones y peritajes del caso y asegura que estas contradicciones debilitan la hipótesis sobre la forma en que habría sido detonado el explosivo.

También anunció que realiza investigaciones propias y planteó una posible conexión entre la explosión de Alas Chiricanas y hechos vinculados con actividades ilícitas ocurridos durante los primeros años de la década de 1990.

Entre ellos mencionó la explosión del vuelo 201 de Copa Airlines, ocurrida el 6 de junio de 1992, además de secuestros y episodios violentos posteriores relacionados, según su teoría, con disputas económicas.

Estas afirmaciones constituyen una hipótesis presentada por la defensa y hasta el momento no han sido establecidas judicialmente como explicación de la explosión del vuelo 901.

Los abogados también sostuvieron que la presencia de Hage Jalil cerca del lugar donde cayó la aeronave la noche del 19 de julio de 1994 respondió a labores de colaboración tras la tragedia y no constituye, a su juicio, un elemento que demuestre su participación en los hechos.

Piden sustituir la detención provisionalLa defensa solicitó al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revisar la medida cautelar y permitir que Hage Jalil permanezca en casa de un tío en el área de Fort De Lesseps, en Colón.

Sus abogados aseguran que la familia puede garantizar su comparecencia y reiteraron que no pretenden evadir el proceso penal.

Actualmente, la Fiscalía de Descarga mantiene abierta la investigación. En junio, el caso fue declarado causa compleja, lo que otorgó al Ministerio Público un año adicional para completar las pesquisas antes de determinar la actuación procesal correspondiente.

Más de 32 años después de la explosión, las circunstancias y responsabilidades penales alrededor del vuelo 901 continúan siendo objeto de investigación judicial.