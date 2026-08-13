¿Quién es Ventura Vega? Su trayectoria y polémicas antes de llegar al Meduca

Ventura Euribiades Vega Osorio, designado por el presidente José Raúl Mulino como nuevo ministro de Educación tras la salida de Lucy Molinar, llega al cargo con una trayectoria vinculada principalmente a la administración pública, el sector financiero y distintas posiciones dentro del engranaje gubernamental. Su más reciente responsabilidad fue la Secretaría General de la Contraloría General de la República, cargo que asumió en enero de 2025, tras la llegada de Anel Flores a la entidad. Su llegada al Ministerio de Educación (Meduca) representa un nuevo giro en la trayectoria de un funcionario que ya ha ocupado puestos de alta responsabilidad en diferentes gobiernos y que, además, mantiene una relación política y profesional de varios años con Mulino.

Su rastro por el gobierno

Uno de los cargos más conocidos de Vega fue la Dirección General de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), durante el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Vega fue designado para dirigir la institución mediante el Decreto Ejecutivo No. 618 del 16 de julio de 2012, luego de la salida de Juan Pablo Mora. Posteriormente, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratificó su designación. En aquel momento, la ATTT tenía entre sus principales responsabilidades la ejecución de los cambios en el sistema de transporte público, en un periodo marcado por la transición de los llamados “diablos rojos” hacia el sistema Metro Bus. Antes de llegar a la ATTT, Vega había ocupado distintos cargos en el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), cartera que en ese momento estaba bajo la dirección de José Raúl Mulino. Allí se desempeñó como viceministro encargado y también como director de Administración y Finanzas. Su hoja de vida en el sector público también incluye posiciones como presidente de la Comisión Nacional de Valores, subgerente y contralor general de los antiguos Casinos Nacionales, director ejecutivo de la Bolsa de Productos de Panamá y subdirector general del Instituto Nacional de Deportes.

Caso Diablos Rojos

El nombre de Ventura Vega también quedó ligado judicialmente al proceso por las compensaciones otorgadas a propietarios de los buses conocidos como “diablos rojos”. El caso se originó a partir del programa iniciado en 2010 para retirar estos autobuses de circulación y sustituirlos por el sistema Metro Bus. Una auditoría de la Contraloría estimó una posible lesión patrimonial cercana a $24 millones, debido, entre otras situaciones, a pagos duplicados y compensaciones otorgadas por unidades que no se encontraban en servicio. Vega fue uno de los exdirectores de la ATTT procesados por el presunto delito de peculado. Sin embargo, durante la etapa de alegatos del juicio, celebrada en 2024, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la absolución de Vega y de otros ex directores de la institución, al considerar que no existían pruebas que demostraran que hubieran diseñado o participado en una estructura destinada a defraudar al Estado. El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales terminó absolviendo a los 185 procesados en agosto de 2025. Se concluyó que las irregularidades detectadas en el programa respondieron a deficiencias administrativas y fallas en los mecanismos de supervisión, pero que no se acreditó una concertación dolosa para sustraer fondos públicos.

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