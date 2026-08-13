BID moviliza $130 millones para destrabar la carga y acelerar el comercio en Centroamérica

La integración comercial de Centroamérica ha avanzado, pero el movimiento de mercancías todavía enfrenta un problema que afecta directamente la competitividad: las fronteras, los trámites y las diferencias regulatorias pueden convertir una operación comercial en un proceso lento y costoso. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca atacar ese cuello de botella con una inversión inicial de $130 millones orientada a transformar la movilidad de la carga en el Corredor del Pacífico.

La iniciativa forma parte de una estrategia regional que combina infraestructura, tecnología, datos, procesos y armonización regulatoria para crear un ecosistema logístico más integrado. El objetivo no es solamente mover más mercancías, sino hacerlo con menos demoras, mayor previsibilidad y menores costos.

El BID estima que el potencial beneficio económico podría superar los $700 millones anuales, una magnitud que coloca la eficiencia logística en el centro de la agenda de competitividad regional.

El anuncio se produjo durante el encuentro “Diálogo ministerial: Conectividad e integración para una región más competitiva”, organizado por el Grupo BID en el marco del segundo aniversario del programa regional América en el Centro, que reúne iniciativas para fortalecer la integración económica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

El desafío ya no es solo conectar, sino mover mejor

La región cuenta con una importante integración comercial. Alrededor del 30% de las exportaciones centroamericanas tienen como destino otro país de la propia región, según datos de la CEPAL citados por el BID. Sin embargo, la existencia de mercados integrados no significa que las mercancías puedan circular con la misma facilidad.

El BID ha señalado que mover carga en Centroamérica puede resultar hasta nueve veces más costoso que en economías avanzadas, mientras que cruzar una frontera puede tomar hasta 16 horas. Estas diferencias tienen consecuencias que van más allá del transporte: aumentan los costos de las empresas, reducen la previsibilidad de las entregas y pueden restar competitividad a las exportaciones.

El Corredor del Pacífico concentra buena parte del movimiento de carga de la región. En sus distintas comunicaciones sobre la iniciativa, el BID ha señalado que por este corredor circula cerca del 70% de la carga regional y también ha utilizado la referencia de aproximadamente 90% de la carga centroamericana. Las cifras responden a referencias distintas empleadas por el organismo en sus comunicaciones, pero ambas reflejan la importancia estratégica del corredor.

Para Panamá, la apuesta tiene una dimensión adicional. Su posición geográfica y su infraestructura logística lo convierten en un punto estratégico dentro de los flujos comerciales regionales. Por ello, una reducción de los tiempos y costos de tránsito en el corredor puede tener efectos sobre las cadenas de suministro que conectan a varios mercados.

La apuesta del BID no se limita a ampliar infraestructura física. Uno de los componentes centrales es utilizar tecnología y datos para facilitar el tránsito de mercancías.

La estrategia contempla herramientas como trazabilidad digital, carriles exprés y servicios logísticos integrados, junto con una mayor coordinación de los procesos fronterizos. El propósito es que las autoridades puedan intercambiar información con mayor eficiencia y que las empresas tengan más previsibilidad sobre el recorrido de sus mercancías.

Esta perspectiva cambia el enfoque tradicional de la infraestructura logística. Una carretera o un puesto fronterizo pueden tener capacidad suficiente, pero si los procedimientos aduaneros son lentos o si los sistemas de información de los países no se comunican adecuadamente, el cuello de botella permanece.

Por eso, el componente digital y regulatorio resulta tan importante como la inversión física. La competitividad regional depende tanto de la infraestructura disponible como del tiempo que tarda una mercancía en atravesarla.

Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, resumió la apuesta al señalar que Centroamérica ya está integrada, pero necesita estar mejor conectada. A su juicio, reducir las fricciones logísticas, modernizar las fronteras y aprovechar la digitalización permitirá que más empresas exporten, atraigan inversiones y generen oportunidades.

Panamá y la competitividad regional

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, destacó precisamente la necesidad de medir los resultados en términos concretos. Según planteó, un corredor piloto exitoso permitiría medir la reducción de los tiempos de tránsito y de los costos logísticos. El planteamiento es relevante porque transforma la discusión sobre integración en una cuestión de eficiencia económica medible.

“La competitividad ya no se mide únicamente a nivel nacional, sino cada vez más a nivel de regiones económicas capaces de ofrecer conectividad, previsibilidad y eficiencia operativa”, sostuvo Chapman.

Para Panamá, esto implica que su ventaja logística no depende únicamente de su posición geográfica o de la infraestructura del Canal y sus puertos. También depende de la capacidad de conectarse eficientemente con los mercados y corredores terrestres de la región.

En ese sentido, una logística regional más integrada puede complementar la posición de Panamá como plataforma de servicios y distribución, al facilitar la conexión entre mercancías, empresas y mercados centroamericanos.

Aunque la cifra de $130 millones constituye el principal componente financiero anunciado para la iniciativa, el proyecto todavía requiere definir su estructura institucional y financiera.

Las autoridades encomendaron al BID preparar un Marco Institucional y de Gobernanza, además de presentar opciones para estructurar el financiamiento y establecer el modelo de implementación. El proceso deberá incorporar a los gobiernos y al sector privado.

Esta precisión es importante: los $130 millones deben entenderse como la inversión prevista para la iniciativa, no como un préstamo del BID ya desembolsado para una obra específica.

El organismo también deberá diseñar una hoja de ruta y establecer pilotos que permitan implementar la estrategia de manera gradual.

El reto, por tanto, será convertir una propuesta regional en un mecanismo operativo. Esto exige que los países participantes armonicen procedimientos, compartan información y mantengan estándares compatibles. Una mejora en una frontera pierde parte de su efecto si la carga vuelve a encontrar demoras en el siguiente punto del recorrido.

La participación del sector privado será igualmente relevante. Transportistas, exportadores, importadores y operadores logísticos son quienes finalmente asumirán o aprovecharán los cambios en los tiempos, costos y procesos.

La prueba llegará en 2027

El BID tiene previsto presentar durante el primer trimestre de 2027 una propuesta integral para la implementación gradual de la iniciativa.

El documento deberá establecer las principales acciones, las decisiones necesarias, su secuencia, los actores responsables y la identificación y puesta en marcha de los primeros corredores piloto.

El indicador clave no será únicamente cuánto dinero se invierta, sino cuánto tiempo y cuánto costo se logra eliminar del recorrido de una mercancía. Si los pilotos demuestran reducciones sostenidas en los tiempos de tránsito y los costos logísticos, la iniciativa podrá justificar una ampliación progresiva.

El BID estima que el potencial económico podría superar los $700 millones anuales, una cifra considerablemente superior a la inversión prevista. Pero ese beneficio no está garantizado: dependerá de la capacidad de los países para coordinarse, ejecutar las reformas y lograr que las empresas adopten las nuevas herramientas.

La iniciativa se integra al programa América en el Centro, mediante el cual el Grupo BID impulsa proyectos de integración económica y competitividad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

En casi dos años, los proyectos de inversión alineados con los objetivos del programa superan los $3.100 millones, mientras que se han destinado más de $10 millones en cooperación técnica no reembolsable para apoyar el diálogo estratégico, generar conocimiento y financiar estudios vinculados con las intervenciones del Grupo BID.

El desafío de fondo, sin embargo, es convertir esos esfuerzos en una reducción efectiva del costo de comerciar dentro de la región. Centroamérica ya tiene mercados conectados y un comercio intrarregional relevante. Lo que persiste es una brecha entre esa integración comercial y la capacidad logística para aprovecharla plenamente.

Los $130 millones representan, en ese contexto, una apuesta por cerrar esa brecha mediante tecnología, infraestructura y coordinación institucional. Si los primeros corredores piloto consiguen reducir demoras, costos y trámites, el impacto podría extenderse a empresas que hoy enfrentan barreras logísticas para exportar y ampliar mercados.

La verdadera prueba será entonces sencilla de medir: que una mercancía que hoy pierde horas y recursos en las fronteras pueda llegar a su destino con mayor rapidez, previsibilidad y menor costo. Allí estará la diferencia entre una iniciativa regional más y una transformación efectiva de la logística centroamericana.