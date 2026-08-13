Policía mantiene línea de investigación por homicidio de futbolista Ivis Ubarte

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó este jueves 13 de agosto que el homicidio de la joven futbolista Ivis Ubarte, ocurrido en El Ciruelito, corregimiento de Antón, provincia de Coclé es investigado bajo una línea relacionada con un posible grupo pandilleril. Ubarte fue asesinada a tiros luego de que varios sujetos encapuchados irrumpieran en su residencia. Tras el hecho, unidades policiales han desarrollado diversos operativos en el distrito de Antón, como parte de las acciones para ubicar a los responsables. Fernández explicó ante los medios de comunicación que en esta zona se han realizado múltiples operativos contra pandillas y se han desarticulado grupos vinculados a actividades delictivas, algunos de cuyos integrantes han quedado bajo medidas cautelares de detención provisional.

“Este caso no se escapa de una línea de investigación que se tiene y va en lo que tiene que ver con un grupo pandilleril”, manifestó el director de la Policía Nacional. El funcionario agregó que los investigadores ya cuentan con varias personas identificadas y que los operativos continuarán durante el resto de la semana con el objetivo de lograr la captura de los presuntos responsables. “Estamos con la línea de investigación buscando y ya tenemos varios identificados. Se va a estar operando durante todo lo que reste de la semana para poder dar con la captura”, indicó Fernández.

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