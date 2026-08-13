Ventura Vega Osorio asume el Ministerio de Educación tras la renuncia de Lucy Molinar

El presidente de la República, José Raúl Mulino, posesionó este jueves 13 de agosto a Ventura Vega Osorio como nuevo ministro de Educación, un día después de la renuncia de Lucy Molinar . La designación fue comunicada a través de la cuenta de X del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Hasta el momento del anuncio no se habían divulgado mayores detalles sobre las prioridades que tendrá Vega al frente del Ministerio de Educación (Meduca) ni sobre posibles cambios dentro de su equipo directivo.

Antes de su nombramiento, Vega ejercía como secretario general de la Contraloría General de la República, cargo que asumió en enero de 2025 con la llegada del contralor Anel Flores. Desde esa posición participó en actividades relacionadas con fiscalización, rendición de cuentas, modernización institucional y sustentación presupuestaria.

¿Quién es Ventura Vega Osorio?

Ventura Euribiades Vega Osorio ocupó entre sus cargos más conocidos la dirección general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), para la cual fue designado durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Su nombramiento en la ATTT fue consignado mediante el Decreto Ejecutivo 618 del 16 de julio de 2012. Posteriormente, fue ratificado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, en reemplazo de Juan Pablo Mora. Previamente, Vega se desempeñó como viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública, institución dirigida en aquel momento por José Raúl Mulino. También fue director de Administración y Finanzas de esa cartera.

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