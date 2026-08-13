Ventura Vega Osorio asume el Ministerio de Educación tras la renuncia de Lucy Molinar

El presidente de la República, José Raúl Mulino, posesionó este jueves 13 de agosto a Ventura Vega Osorio como nuevo ministro de Educación, un día después de la renuncia de Lucy Molinar .
La designación fue comunicada a través de la cuenta de X del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Hasta el momento del anuncio no se habían divulgado mayores detalles sobre las prioridades que tendrá Vega al frente del Ministerio de Educación (Meduca) ni sobre posibles cambios dentro de su equipo directivo.
Antes de su nombramiento, Vega ejercía como secretario general de la Contraloría General de la República, cargo que asumió en enero de 2025 con la llegada del contralor Anel Flores. Desde esa posición participó en actividades relacionadas con fiscalización, rendición de cuentas, modernización institucional y sustentación presupuestaria.
Ventura Euribiades Vega Osorio ocupó entre sus cargos más conocidos la dirección general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), para la cual fue designado durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.
Su nombramiento en la ATTT fue consignado mediante el Decreto Ejecutivo 618 del 16 de julio de 2012. Posteriormente, fue ratificado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, en reemplazo de Juan Pablo Mora.
Previamente, Vega se desempeñó como viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública, institución dirigida en aquel momento por José Raúl Mulino. También fue director de Administración y Finanzas de esa cartera.
El relevo en el Meduca ocurre después de que Molinar anunciara su salida inmediata del cargo tras 25 meses de gestión. La exministra reconoció que había existido “mucho ruido” alrededor del proceso de adquisición de computadoras y aseguró que prefería apartarse para facilitar las investigaciones.
Molinar también comunicó que solicitó al Ministerio Público examinar las contrataciones relacionadas con los equipos tecnológicos.
El Meduca adjudicó a IS Group, S.A., único proponente, la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes por $28.48 millones. El precio de referencia era de $27.2 millones, por lo que la diferencia superó los $1.2 millones.
La salida de Molinar estuvo precedida por la renuncia del viceministro administrativo Roberto Sevillano Shin, cuyas razones no fueron explicadas públicamente. Estos movimientos dejaron al Meduca en un momento de incertidumbre, mientras persisten cuestionamientos sobre las compras tecnológicas, la ejecución de su presupuesto de inversión y las condiciones de numerosos planteles.
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