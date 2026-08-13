Abelardo de la Espriella declarará emergencia económica tras terremoto que dejó 265 muertos en Colombia

Dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que declarará un estado de emergencia económica para atender las consecuencias de una tragedia que ya deja cientos de fallecidos y miles de familias afectadas.
El mandatario comunicó la decisión durante su primera rueda de prensa desde que asumió la Presidencia, el viernes pasado. En la comparecencia, realizada la tarde de este miércoles y sin espacio para preguntas de los periodistas, adelantó que el mecanismo constitucional permitirá poner en marcha medidas extraordinarias de asistencia y reactivación en el occidente del país.
De acuerdo con el balance presentado por De la Espriella, el terremoto ha provocado la muerte de 265 personas. Otras 496 permanecen desaparecidas, mientras que 3.494 resultaron heridas y 25.872 familias reportan algún tipo de afectación.
Ante la magnitud de los daños, el jefe de Estado anunció la creación del denominado Fondo Milagro, una entidad que tendrá la responsabilidad de recibir y administrar los recursos y apoyos procedentes tanto de Colombia como de la comunidad internacional.
“Va a canalizar los apoyos nacionales e internacionales”, explicó el presidente.
Aunque reconoció que su Gobierno recibe las finanzas públicas en medio de una crisis fiscal, De la Espriella aseguró que se destinarán recursos para auxiliar a las poblaciones más golpeadas.
Entre las medidas contempladas mencionó el pago de servicios públicos de las familias damnificadas, subsidios de arrendamiento, alivios tributarios y financieros, respaldo para los comerciantes que perdieron sus negocios y transferencias económicas dirigidas a los hogares más vulnerables.
La declaratoria también incluirá acciones para recuperar la actividad productiva, generar empleos y restablecer las oportunidades económicas en las comunidades afectadas.
Sectores políticos tanto del oficialismo como de la oposición habían considerado que existían suficientes argumentos para adoptar esta figura excepcional. El estado de emergencia económica permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y realizar ajustes institucionales, fiscales y administrativos para responder con mayor rapidez.
Desde el lunes, De la Espriella había declarado la situación de desastre, una decisión que facilita el traslado de recursos y agiliza los procesos de contratación. Sin embargo, la nueva medida ampliará su capacidad de actuación, particularmente en asuntos tributarios y burocráticos.
La respuesta gubernamental recuerda las medidas implementadas luego del terremoto de 1999, que devastó la misma región y causó más de 1.000 muertes. En aquella ocasión, el entonces presidente Andrés Pastrana decretó un estado de excepción y creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC).
Ese organismo administró 1,59 billones de pesos de la época, equivalentes a unos 750 millones de dólares, e intervino, reparó o construyó más de 136.000 viviendas. Asimismo, permitió reubicar a unas 10.000 familias y desempeñó un papel decisivo en la recuperación regional.
La emergencia económica anunciada por De la Espriella será examinada por la Corte Constitucional. El mandatario prometió que las decisiones adoptadas bajo esta figura respetarán la Constitución y la ley.
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