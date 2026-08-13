Abelardo de la Espriella declarará emergencia económica tras terremoto que dejó 265 muertos en Colombia

Dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que declarará un estado de emergencia económica para atender las consecuencias de una tragedia que ya deja cientos de fallecidos y miles de familias afectadas.

El mandatario comunicó la decisión durante su primera rueda de prensa desde que asumió la Presidencia, el viernes pasado. En la comparecencia, realizada la tarde de este miércoles y sin espacio para preguntas de los periodistas, adelantó que el mecanismo constitucional permitirá poner en marcha medidas extraordinarias de asistencia y reactivación en el occidente del país.

De acuerdo con el balance presentado por De la Espriella, el terremoto ha provocado la muerte de 265 personas. Otras 496 permanecen desaparecidas, mientras que 3.494 resultaron heridas y 25.872 familias reportan algún tipo de afectación.

Ante la magnitud de los daños, el jefe de Estado anunció la creación del denominado Fondo Milagro, una entidad que tendrá la responsabilidad de recibir y administrar los recursos y apoyos procedentes tanto de Colombia como de la comunidad internacional.

“Va a canalizar los apoyos nacionales e internacionales”, explicó el presidente.