CSS aclara qué pasará si no eliges tu sistema de pensiones antes del 18 de agosto

A pocos días de que venza el plazo para elegir el sistema de pensiones, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, explicó en una entrevista con TVN Noticias qué ocurrirá con los asegurados que todavía no han registrado una decisión y recordó que aún tienen tiempo para revisar sus datos y presentar reclamos.

Mon informó que hasta la fecha unas 526 mil decisiones han sido registradas a través de la plataforma Mi Caja Digital. De ese total, alrededor de 168 mil asegurados ya definieron si permanecerán en el sistema actual o migrarán al nuevo esquema.

De quienes han tomado una decisión, el 3.1% ha optado por trasladarse al nuevo sistema de pensiones, mientras que la mayoría ha decidido permanecer en el sistema vigente.

Durante la entrevista con TVN Noticias, el director de la CSS señaló que todavía existe una cantidad importante de asegurados que no ha completado el proceso, por lo que reiteró el llamado a ingresar a la plataforma antes del 18 de agosto, fecha límite para tomar una decisión.