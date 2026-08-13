CSS aclara qué pasará si no eliges tu sistema de pensiones antes del 18 de agosto

A pocos días de que venza el plazo para elegir el sistema de pensiones, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, explicó en una entrevista con TVN Noticias qué ocurrirá con los asegurados que todavía no han registrado una decisión y recordó que aún tienen tiempo para revisar sus datos y presentar reclamos.
Mon informó que hasta la fecha unas 526 mil decisiones han sido registradas a través de la plataforma Mi Caja Digital. De ese total, alrededor de 168 mil asegurados ya definieron si permanecerán en el sistema actual o migrarán al nuevo esquema.
De quienes han tomado una decisión, el 3.1% ha optado por trasladarse al nuevo sistema de pensiones, mientras que la mayoría ha decidido permanecer en el sistema vigente.
Durante la entrevista con TVN Noticias, el director de la CSS señaló que todavía existe una cantidad importante de asegurados que no ha completado el proceso, por lo que reiteró el llamado a ingresar a la plataforma antes del 18 de agosto, fecha límite para tomar una decisión.
Mon explicó que los asegurados que no registren una decisión antes del plazo establecido permanecerán automáticamente en el sistema actual.
Sin embargo, aclaró que quienes hayan detectado inconsistencias en la información que aparece en Mi Caja Digital, como salarios que no corresponden con su historial, pueden presentar un reclamo ante la CSS.
Estos reclamos deben ser presentados antes del 18 de agosto. Aunque la respuesta de la institución pueda llegar después de esa fecha, el asegurado conservará la oportunidad de que su caso sea revisado siempre que haya presentado el reclamo dentro del plazo.
Ante el aumento de consultas y trámites relacionados con el proceso, Mon informó que las agencias de la CSS estarán abiertas este sábado para atender a los asegurados.
El director indicó que, si la afluencia de personas continúa siendo alta, también se habilitará la atención durante el domingo.
La CSS mantiene el llamado a los trabajadores a revisar su información y completar el proceso antes del 18 de agosto, especialmente si necesitan presentar algún reclamo sobre los datos registrados en la plataforma.
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