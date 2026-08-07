CSS advierte: el 18 de agosto vence el plazo para elegir el sistema de pensiones

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La cuenta regresiva está en marcha para miles de asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS). A pocos días de que cierre el periodo establecido por la ley, más de 58,000 personas todavía no han definido qué opción tomar respecto a su sistema de pensiones.
El plazo para realizar esta elección vence el 18 de agosto, por lo que los asegurados que forman parte del grupo habilitado deberán revisar su situación y tomar una decisión antes de esa fecha.
De acuerdo con César Herrera, director de Finanzas de la CSS, un total de 62,314 personas están dentro del grupo que podría beneficiarse de un eventual traslado al nuevo Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria. Sin embargo, hasta ahora solo 4,294 personas han tomado una decisión, dejando a más de 58 mil asegurados pendientes.
Durante una entrevista con TVN Noticias, Herrera aclaró que el traslado no es obligatorio y que cada persona debe determinar de manera individual cuál alternativa le resulta más conveniente.
El funcionario recomendó a los asegurados revisar su historial de cotizaciones y utilizar las herramientas disponibles para realizar proyecciones sobre su futura pensión antes de escoger una opción.
La CSS recomienda a los asegurados conocer primero su historial de cotizaciones y las proyecciones de su futura pensión antes de tomar cualquier decisión sobre el sistema de jubilación.
Para facilitar este proceso, los asegurados pueden ingresar a Mi Caja Digital, donde tienen acceso a información sobre sus aportes y pueden realizar simulaciones para conocer cómo podría variar su pensión bajo diferentes escenarios.
La CSS explica que no existe una decisión que sea conveniente para todos por igual. Cada trabajador tiene una situación diferente, dependiendo de factores como los años cotizados, sus ingresos y la fecha en que comenzó a aportar al sistema.
Uno de los aspectos importantes para determinar en qué subsistema se encuentra una persona es la fecha en que comenzó a cotizar.
En términos generales, quienes empezaron a cotizar antes de 2007 pertenecen al Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD). La excepción son aquellos asegurados que, de manera voluntaria, decidieron trasladarse al Subsistema Mixto.
Por su parte, las personas que comenzaron a cotizar desde el 1 de enero de 2007 forman parte del Subsistema Mixto.
Por ello, antes de tomar una decisión, la recomendación es revisar la información personal disponible en Mi Caja Digital, comparar las proyecciones y analizar cuál escenario se ajusta mejor a la realidad laboral y de cotizaciones de cada asegurado.
Uno de los puntos que la CSS recalca es que el 18 de agosto es la fecha límite para tomar la decisión. Una vez concluido el plazo, la legislación no contempla una nueva oportunidad para que los asegurados puedan cambiar posteriormente de subsistema.
Por ello, la CSS hace un llamado a las personas que todavía no han definido su situación a ingresar a Mi Caja Digital, revisar sus datos, realizar las proyecciones correspondientes y tomar una decisión antes de que finalice el periodo establecido.
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