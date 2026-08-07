Augusto Villalaz-Higuero, el panameño que alcanzó el rango de general de brigada en Estados Unidos

De Panamá a uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La trayectoria de Augusto “Gus” Villalaz-Higuero alcanzó un nuevo hito el pasado 16 de julio de 2026, cuando fue ascendido al rango de general de brigada del Ejército de Estados Unidos. Nacido y criado en territorio panameño, Villalaz-Higuero emigró junto con su familia a Estados Unidos como refugiado político. Más de tres décadas después, se convirtió en uno de los pocos oficiales formados inicialmente en Panamá que han conseguido llegar a ese nivel dentro de la estructura militar estadounidense. Actualmente se desempeña como director del Estado Mayor Conjunto de la Guardia Nacional de Louisiana, cargo que asumió en febrero de 2024. Desde esa posición actúa como principal asesor militar y asistente del general adjunto del estado, además de supervisar la preparación, planificación y ejecución de operaciones de una fuerza compuesta por más de 11,500 soldados y aviadores. Villalaz-Higuero también posee la certificación de comandante de estatus dual, una acreditación que le permite dirigir simultáneamente fuerzas estatales y federales durante respuestas a emergencias y desastres.

Más de tres décadas de carrera militar

Su recorrido en el Ejército estadounidense comenzó en 1993 como soldado del Ejército Regular. Durante sus primeros años prestó servicio en Alemania y Macedonia, antes de recibir en 1998 su comisión como oficial de Infantería. Desde entonces, ha ocupado responsabilidades en los niveles táctico, operacional y estratégico. Su experiencia incluye despliegues de combate en Irak y Kuwait, el comando de un batallón y funciones en el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto, el Departamento del Ejército y el Comando Sur de Estados Unidos. También estuvo al frente de la Brigada de Preparación del Caribe, una posición vinculada con la planificación y coordinación de operaciones militares en la región. Su desempeño ha sido reconocido con condecoraciones como la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Medalla al Servicio Meritorio de Defensa. Asimismo, ha recibido varias medallas por servicio meritorio y la Insignia de Infantería de Combate.

Una trayectoria paralela en seguridad pública