Augusto Villalaz-Higuero, el panameño que alcanzó el rango de general de brigada en Estados Unidos

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
De Panamá a uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La trayectoria de Augusto “Gus” Villalaz-Higuero alcanzó un nuevo hito el pasado 16 de julio de 2026, cuando fue ascendido al rango de general de brigada del Ejército de Estados Unidos.
Nacido y criado en territorio panameño, Villalaz-Higuero emigró junto con su familia a Estados Unidos como refugiado político. Más de tres décadas después, se convirtió en uno de los pocos oficiales formados inicialmente en Panamá que han conseguido llegar a ese nivel dentro de la estructura militar estadounidense.
Actualmente se desempeña como director del Estado Mayor Conjunto de la Guardia Nacional de Louisiana, cargo que asumió en febrero de 2024. Desde esa posición actúa como principal asesor militar y asistente del general adjunto del estado, además de supervisar la preparación, planificación y ejecución de operaciones de una fuerza compuesta por más de 11,500 soldados y aviadores.
Villalaz-Higuero también posee la certificación de comandante de estatus dual, una acreditación que le permite dirigir simultáneamente fuerzas estatales y federales durante respuestas a emergencias y desastres.
Su recorrido en el Ejército estadounidense comenzó en 1993 como soldado del Ejército Regular. Durante sus primeros años prestó servicio en Alemania y Macedonia, antes de recibir en 1998 su comisión como oficial de Infantería.
Desde entonces, ha ocupado responsabilidades en los niveles táctico, operacional y estratégico. Su experiencia incluye despliegues de combate en Irak y Kuwait, el comando de un batallón y funciones en el Pentágono, el Estado Mayor Conjunto, el Departamento del Ejército y el Comando Sur de Estados Unidos.
También estuvo al frente de la Brigada de Preparación del Caribe, una posición vinculada con la planificación y coordinación de operaciones militares en la región.
Su desempeño ha sido reconocido con condecoraciones como la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Medalla al Servicio Meritorio de Defensa. Asimismo, ha recibido varias medallas por servicio meritorio y la Insignia de Infantería de Combate.
Además de su carrera castrense, Villalaz-Higuero acumuló 25 años de experiencia en el servicio público. Inició como policía estatal de Louisiana y posteriormente trabajó durante dos décadas como alguacil federal e investigador criminal del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Durante esa etapa lideró investigaciones de alto perfil, operaciones internacionales y programas tecnológicos aplicados a la investigación criminal. Se retiró del servicio civil federal en 2023.
En el ámbito académico, cuenta con una licenciatura en Justicia Criminal por la Universidad de Louisiana en Lafayette, una maestría en la misma especialidad y otra en Estudios Estratégicos por el U.S. Army War College. Además, domina el español y el inglés.
Villalaz-Higuero reside en Nueva Orleans junto con su esposa, Michelle Del Carmen Madrid. Desde la Guardia Nacional de Louisiana continúa trabajando en la preparación conjunta, la seguridad nacional y la formación de nuevas generaciones de líderes militares.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...