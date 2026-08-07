Onda de calor en Panamá: IMHPA prevé 34 °C y radiación extrema en Azuero hoy

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un reporte meteorológico para este viernes 7 de agosto de 2026 en el que advierte sobre índices de radiación ultravioleta en niveles de “muy altos a extremos”, con especial incidencia en la península de Azuero, así como un aviso de advertencia marítima en el Pacífico central y oriental debido a la presencia de corrientes de retorno.

Según el pronóstico elaborado por el meteorólogo Roberto Martínez, las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 °C y 32 °C en la vertiente del Caribe, mientras que en la región del Pacífico los termómetros registrarán entre 31 °C y 34 °C. Estas cifras, combinadas con la humedad ambiental, generarán una sensación térmica elevada en la mayor parte del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan tomar medidas de precaución y evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al régimen de lluvias, durante la mañana persisten nublados con precipitaciones desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón, además de lluvias aisladas en el sector del golfo de Panamá, la comarca Guna Yala y el centro de Colón. El resto de la vertiente del Pacífico mantiene un cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, el patrón atmosférico mantendrá nubosidad y lluvias ocasionales en el Caribe, concentradas sobre la comarca Ngäbe-Buglé. En el Pacífico, el IMHPA prevé el desarrollo de chubascos hacia la zona occidental de Chiriquí, el sur de Veraguas, el norte de Coclé, las áreas costeras de Panamá Oeste y Panamá Este, registrando lluvias de mayor intensidad en diversos sectores de la provincia de Darién.

Durante la noche, las condiciones lluviosas se desplazarán hacia la Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que en el resto del país prevalecerá un cielo entre parcialmente nublado y con poca nubosidad.

Respecto a la navegación y actividades en playas, el informe establece una condición favorable para las aguas del Caribe y el Pacífico occidental. No obstante, se mantiene la bandera amarilla de advertencia en el Pacífico central y oriental, donde las corrientes de retorno representan un riesgo para la seguridad de embarcaciones livianas y bañistas.