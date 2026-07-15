Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 15 de julio

El pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio prevé lluvias y chubascos aislados en distintos puntos del país, principalmente durante la madrugada y la tarde, mientras que en varias regiones predominarán periodos de cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta 35 °C, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan lluvias y chubascos intermitentes de variada intensidad en el oriente de Guna Yala, Colón Costa Abajo y el norte de Veraguas. En el resto de la región se mantendrán nublados dispersos.

Para la mañana y parte de la tarde se pronostica cielo parcialmente nublado con intervalos de poca nubosidad. Sin embargo, durante la noche podrían registrarse aguaceros de variada intensidad sobre las zonas marítimas del Caribe occidental, con posibilidad de extenderse hacia la costa acompañados de tormentas eléctricas. En tierra firme se prevén lluvias ligeras a moderadas, especialmente en áreas montañosas.

En la vertiente del Pacífico, la madrugada estará marcada por lloviznas en las tierras altas de Chiriquí y nublados ocasionales con posibilidad de chubascos aislados en Darién, la comarca Emberá, sectores costeros de Panamá, el golfo de Panamá y las costas de Los Santos.

Durante la mañana predominará un ambiente entre despejado y parcialmente nublado, mientras que en horas de la tarde se desarrollarán aguaceros aislados de intensidad moderada en Darién, Panamá y el sur de Veraguas. En Chiriquí se esperan lluvias de moderadas a fuertes, las cuales tenderán a desplazarse hacia las costas y áreas marítimas durante la noche.

Según el IMHPA, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25.5 °C, aunque en las zonas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta entre 13 °C y 19 °C. Las máximas alcanzarán entre 29 °C y 35 °C, mientras que en la Cordillera Central no superarán los 27 °C.

Asimismo, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles moderados a altos en la región oriental y de muy altos a extremos en el resto del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección durante las horas de mayor.