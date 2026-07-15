Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 15 de julio

El pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio prevé lluvias y chubascos aislados en distintos puntos del país, principalmente durante la madrugada y la tarde, mientras que en varias regiones predominarán periodos de cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta<b> 35 °C, </b>según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se esperan lluvias y chubascos intermitentes de variada intensidad en el oriente de Guna Yala, Colón Costa Abajo y el norte de Veraguas. <b>En el resto de la región se mantendrán nublados dispersos.</b>Para la mañana y parte de la tarde se pronostica cielo parcialmente nublado con intervalos de poca nubosidad. Sin embargo, <b>durante la noche podrían registrarse aguaceros de variada intensidad sobre las zonas marítimas del Caribe occidental</b>, con posibilidad de extenderse hacia la costa acompañados de tormentas eléctricas. <b>En tierra firme se prevén lluvias ligeras a moderadas, especialmente en áreas montañosas.</b>En la vertiente del Pacífico, la madrugada estará marcada por lloviznas en las tierras altas de Chiriquí y nublados ocasionales con <b>posibilidad de chubascos aislados en Darién, la comarca Emberá, sectores costeros de Panamá, el golfo de Panamá y las costas de Los Santos.</b>Durante la mañana predominará un ambiente entre despejado y parcialmente nublado, mientras que en horas de la tarde se desarrollarán aguaceros aislados de intensidad moderada en Darién, Panamá y el sur de Veraguas. En Chiriquí se esperan lluvias de moderadas a fuertes, las cuales tenderán a desplazarse hacia las costas y áreas marítimas durante la noche.Según el IMHPA, las temperaturas mínimas oscilarán entre los<b> 23 °C y 25.5 °C</b>, aunque en las zonas montañosas y la Cordillera Central descenderán hasta entre <b>13 °C y 19 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>29 °C y 35 °C,</b> mientras que en la Cordillera Central no superarán los <b>27 °C</b>.Asimismo, los índices de radiación <b>ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles moderados a altos en la región oriental y de muy altos a extremos en el resto del territorio nacional</b>, por lo que las autoridades recomiendan limitar la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección durante las horas de mayor.