Pleno de la Asamblea en recta final para votar sobre reglamento

El pleno de la Asamblea Nacional se prepara para la votación al proyecto de ley que reforma el reglamento interno. Desde la noche del lunes, se declararon en “sala ilustrada”, lo que significa que una vez que terminen de presentar sus aportes los diputados que ya estaban anotados, se procederá a la votación sin abrir el espacio a más declaraciones, ni introducciones de modificaciones adicionales.

Uno de los puntos principales discutidos durante la última ronda de intervenciones fueron los llamados privilegios que mantienen diputados, como la exoneración del impuesto al comprar un carro importado, el pago de la cuenta telefónica y un pasaporte diplomático.

“Por más que hay diputados que defienden que los ministros por Constitución lo tienen, los ministros los designa el presidente, a nosotros nos elige la sociedad. Yo creo que no hay manera de verdad de defender esos privilegios. Usted no entra por los privilegios, usted entra a representar”, declaró la diputada de la Coalición Vamos, Alexandra Brenes.

Uno de los diputados que justifica estos beneficios es el oficialista Luis Eduardo Camacho. “Privilegio es cuando lo tienes tú solo. Pero esos no son privilegios de los diputados. Son cosas que tiene la persona en razón del grado de responsabilidad de su cargo y que le sirven para el desarrollo de sus funciones. Entonces, para mí discutir este tema, sinceramente lo digo, es absurdo”, cuestionó.

Otro punto de contención es el “quien no va, no cobra”. Los diputados de oposición de Vamos y Seguimos apoyan aplicar descuentos a quienes no asistan a la Asamblea. Mientras que diputados oficialistas defienden que el trabajo de los diputados se extiende más allá del recinto legislativo y que visitar sus circuitos forma parte de sus funciones.

También hay expectativa sobre si se aprobarán las reformas que establecen que los proyectos sean debatidos en el orden cronológico que son presentados a las comisiones. Además, se han propuesto reformas para que no pueda existir el voto secreto. Mientras que otros puntos sobre los que hay un consenso general son cambios para modernizar y agilizar la función legislativa a través del uso de la tecnología.

Esta semana se debe realizar la votación artículo por artículo para definir cómo quedará finalmente el reglamento interno.