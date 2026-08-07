‘Transparencia selectiva’: Guillermo García Rivas responde a amenazas de denuncias en San Miguelito

La pugna por el ajuste presupuestario de entre 10% y 13% a las juntas comunales del distrito de San Miguelito escaló al plano político. El representante del corregimiento de José Domingo Espinar, Guillermo García Rivas, salió al paso de las críticas y cuestionó con dureza los anuncios del diputado Raúl Pineda sobre posibles acciones legales y solicitudes de auditoría contra la alcaldesa Irma Hernández.

García Rivas este viernes en TVN Noticias calificó las posturas del parlamentario como un acto de “transparencia selectiva” y “memoria cortoplacista”, al recordar que Pineda ocupó una curul parlamentaria durante los periodos en que el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla administró el municipio.

”Le preguntaría al diputado Pineda, que va para 20 años en el cargo: ¿dónde están las denuncias y las auditorías que presentó contra el señor Carrasquilla?”, cuestionó el edil.

Según explicó el representante, durante la administración anterior las juntas comunales pasaron hasta ocho meses continuos sin recibir fondos de funcionamiento. Además, señaló que las fallas del gobierno local anterior no se limitaron al impago a los corregimientos, sino que dejaron graves secuelas sociales producto del no pago de las cuotas obrero-patronales a la Caja de Seguro Social.

Como muestra del impacto real de esta omisión, el edil reveló el caso de una funcionaria de su junta comunal asesinada el año pasado, cuyos tres hijos quedaron en estado de orfandad sin derecho a pensión debido a que la administración anterior retuvo las cuotas sin remitirlas a la entidad de seguridad social.