‘Transparencia selectiva’: Guillermo García Rivas responde a amenazas de denuncias en San Miguelito

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La pugna por el ajuste presupuestario de entre 10% y 13% a las juntas comunales del distrito de San Miguelito escaló al plano político. El representante del corregimiento de José Domingo Espinar, Guillermo García Rivas, salió al paso de las críticas y cuestionó con dureza los anuncios del diputado Raúl Pineda sobre posibles acciones legales y solicitudes de auditoría contra la alcaldesa Irma Hernández.
García Rivas este viernes en TVN Noticias calificó las posturas del parlamentario como un acto de “transparencia selectiva” y “memoria cortoplacista”, al recordar que Pineda ocupó una curul parlamentaria durante los periodos en que el exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla administró el municipio.
”Le preguntaría al diputado Pineda, que va para 20 años en el cargo: ¿dónde están las denuncias y las auditorías que presentó contra el señor Carrasquilla?”, cuestionó el edil.
Según explicó el representante, durante la administración anterior las juntas comunales pasaron hasta ocho meses continuos sin recibir fondos de funcionamiento. Además, señaló que las fallas del gobierno local anterior no se limitaron al impago a los corregimientos, sino que dejaron graves secuelas sociales producto del no pago de las cuotas obrero-patronales a la Caja de Seguro Social.
Como muestra del impacto real de esta omisión, el edil reveló el caso de una funcionaria de su junta comunal asesinada el año pasado, cuyos tres hijos quedaron en estado de orfandad sin derecho a pensión debido a que la administración anterior retuvo las cuotas sin remitirlas a la entidad de seguridad social.
Respecto al ajuste en las asignaciones presupuestarias anunciado por la alcaldía para hacer frente a una deuda superior a los $14 millones, García Rivas justificó la medida al catalogar la crisis financiera municipal como “una realidad de a puños” derivada de la baja recaudación generalizada y la pérdida de la competencia para cobrar la tasa de aseo desde el 1 de enero pasado.
El edil rebatió los cuestionamientos vertidos por el presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, Juan Barsallo, asegurando que los cálculos presentados por la administración de Hernández se fundamentan en criterios legales de proporcionalidad e inequidad social, contemplados en la Ley 37 de 2009 sobre descentralización.
”No es posible dar los mismos recursos a un corregimiento de 5.000 habitantes que a uno de 100,000. La única manera de reducir la desigualdad es resolver los problemas desde la base”, argumentó.
De acuerdo con las cifras presentadas, José Domingo Espinar es el corregimiento más poblado del distrito con 44.000 habitantes, ostenta la tercera mayor superficie territorial y registra el cuarto índice de pobreza más alto del Municipio. En el desglose de distribución, a dicha junta comunal le corresponden $11.000 para gastos de funcionamiento frente a una planilla de aproximadamente $46.000, una brecha que, según el representante, intentará suplir sin recurrir a despidos de personal.
Asimismo, resaltó que mientras la Alcaldía de San Miguelito recortó cerca de 500 plazas de trabajo —390 de ellas directamente dentro del palacio municipal—, las juntas comunales no aplicaron reducciones de personal a pesar de que sus planillas las sufraga el presupuesto alcaldicio.
La revisión del presupuesto continúa bajo análisis de la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal, con la expectativa de reconsiderar los montos si la recaudación tributaria mejora en el transcurso del año.
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