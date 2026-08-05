San Miguelito recorta entre 10% y 13% a juntas comunales para sanear deuda de $14 millones

Al asumir la gestión en julio de 2024, la alcaldesa Irma Hernández reportó apenas $30,000 en la caja municipal, cifra insuficiente para cubrir una planilla mensual cercana al millón de dólares. Dentro del pasivo acumulado, $8 millones corresponden a cuotas no pagadas a la Caja de Seguro Social (CSS) , mientras que el resto engloba deudas con proveedores, servicios contratados y prestaciones pendientes a exfuncionarios.

La administración municipal de San Miguelito ajustó las partidas de funcionamiento destinadas a las nueve juntas comunales en porcentajes que van del 10% al 13% , aclaró este martes 5 de agosto la alcaldesa Irma Hernández en entrevista con TVN Noticias . La medida dista del recorte del 80% denunciado por representantes de corregimiento y responde a un plan de saneamiento financiero frente a una deuda acumulada de $14 millones .

Medidas de austeridad y redistribución

Previo a la reducción presupuestaria a los corregimientos, el Municipio eliminó cuatro direcciones administrativas y desvinculó a unos 500 funcionarios. Estas decisiones proyectan un ahorro anual superior a los $2 millones. A la fecha, la institución destinó más de $1 millón al pago de prestaciones laborales.

“Las primeras cosas que identificamos es que se gastaba más de lo que se ganaba”, declaró la alcaldesa al justificar las medidas.

El nuevo esquema de reparto de recursos abandonó la distribución equitativa previa para aplicar criterios de población, extensión territorial e índices de pobreza. Bajo el modelo anterior, corregimientos con menos de 10,000 habitantes percibían la misma partida que sectores con más de 40,000 residentes, como Rufina Alfaro, que ahora recibirá una mayor asignación.

Fondos alternos y plazo del ajusteAnte la advertencia de los representantes sobre la suspensión de operaciones o el despido de personal en los corregimientos, la administración central precisó que el Municipio asume el pago total de las planillas de las juntas comunales.

Además, los corregimientos disponen anualmente de $110,000 provenientes del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios (PIOPS), transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la posibilidad de gestionar alianzas con el sector privado.

El recorte a las partidas operativas se mantendrá hasta noviembre de 2026. En diciembre, la Alcaldía desembolsará un aporte adicional de $10,000 por junta comunal, sujeto al comportamiento de la recaudación fiscal. El plan de saneamiento prevé un periodo de cinco a ocho años para estabilizar las arcas municipales y reorientar el gasto hacia obras de infraestructura y seguridad.