Así funcionaría la ANAPS: la nueva propuesta que busca reorganizar el Idaan

El diputado Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM), presentó un anteproyecto de ley que propone una reorganización del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), mediante la creación de la Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ANAPS), una entidad que asumiría de manera integral la administración del agua potable y el saneamiento en el país. Pero, ¿Cómo funcionaría la nueva autoridad?

En una entrevista para TVN Noticias, el diputado explicó que la iniciativa busca concentrar en una sola institución las funciones que actualmente realizan distintas entidades públicas en materia de agua potable, con el propósito de agilizar la toma de decisiones, fortalecer la planificación y modernizar el sistema.

“Eso lo va a manejar la autoridad del agua, que se llama ANAPS. Todo lo que tiene que ver con el agua potable y saneamiento del país”, indicó.

Como parte de la reorganización, la nueva entidad tendría una junta directiva integrada por representantes del Estado y otros sectores, además de unidades regionales y oficinas para atender las áreas rurales.

“Todos van a tener participación en eso, el sector privado y también van a haber unidades a nivel nacional”, explicó.

Según Cedeño, uno de los principales objetivos es dotar a la institución de mayores recursos técnicos y financieros para enfrentar el deterioro de la infraestructura existente, especialmente en el área metropolitana, donde gran parte de las tuberías tiene varias décadas de funcionamiento.

“Hoy en día, el sistema, más que todo en el área de la metropolitana, tiene muchos años. Entonces hay que ver cómo hacemos para remodelar eso para que no haya tanta fuga”, señaló.

El diputado aseguró que la modernización incluiría la incorporación de tecnología para detectar daños en tiempo real, similar a los sistemas utilizados por las empresas de distribución eléctrica.

“Hay tecnología que te dice en dónde hay una fuga, igual que la electricidad. Ahora, cuando hay un daño, en el centro de despacho te dice dónde ocurrió ese daño y tú vas directo a resolver eso. Asimismo, debe ser el IDAAN, tiene que tecnológicamente estar bien preparado para poder afrontar un tema que es tan importante para que la gente tenga mejores servicios”, manifestó.

Otro de los componentes de la iniciativa es fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema mediante una mayor medición del consumo de agua. Sin embargo, Cedeño sostuvo que esto debe ir acompañado de una mejora sustancial en la calidad del servicio.

El anteproyecto también permitiría que la nueva autoridad ejecute proyectos de infraestructura mediante asociación público-privado (APP), un mecanismo que, según el diputado, facilitaría la construcción de obras de gran magnitud sin que el Estado pierda el control del servicio.

Explicó que las empresas privadas participarían en el financiamiento, construcción y operación de determinadas obras durante un periodo previamente establecido y, una vez recuperada la inversión, la infraestructura volvería completamente al Estado.

“Una vez que termina ya con sus utilidades y sus ganancias, se termina el proyecto y eso queda en manos del Estado. Ese es el concepto de la asociación público-privada”, indicó.

Como parte de la estrategia para garantizar el abastecimiento de agua potable, Cedeño recordó que estudios elaborados previamente analizaron la posibilidad de desarrollar nuevas fuentes de captación en el este del país.

El diputado sostuvo que el propósito del anteproyecto es abrir la discusión con el Órgano Ejecutivo para consensuar una reforma que permita modernizar la institución encargada del agua potable.

“Lo que queremos es hacer una entidad que tecnológicamente esté adaptada al momento y que se puedan tomar las decisiones y que el Estado cambie esa visión de ver la entidad que maneja el agua potable”, concluyó.