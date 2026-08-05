Acuerdan aumento a destajo y bonos para 1,300 trabajadores bananeros en Chiriquí

Un total de 1,300 trabajadores de la industria bananera en la provincia de Chiriquí quedaron amparados bajo la nueva convención colectiva negociada por la vía directa entre la empresa Banapiña de Panamá y el Sindicato de Trabajadores Agroindustriales del Banano y Afines de Panamá (Sitrabanapan).

El documento, ratificado formalmente por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) este miércoles 5 de agosto de 2026, mantendrá una vigencia de cuatro años.

El convenio consta de 59 cláusulas aprobadas por consenso entre la representación empresarial y la dirigencia sindical. Entre las estipulaciones pactadas destacan incrementos en el pago por labores de destajo, asignación de becas para hijos de los trabajadores, bonos de fin de año e incentivos dirigidos al bienestar laboral.

Pese al anuncio oficial, el Mitradel en su comunicado de prensa no transparentó las tablas de incremento por tarifa de destajo, la cuantía monetaria de los bonos ni la cantidad de becas que otorgará la compañía agroindustrial, lo que impide evaluar el verdadero alcance económico y el porcentaje real de mejora sobre los ingresos de los obreros.

Durante la ratificación, Lourdes Campines, directora regional de Mitradel en Chiriquí, ponderó la resolución del pliego de condiciones sin llegar a instancias de arbitraje o huelga.

“Este tipo de acuerdos confirma que la negociación por la vía directa constituye una herramienta efectiva para fortalecer las relaciones laborales en el país”, manifestó Campines.

El acuerdo ratificado garantiza previsibilidad y continuidad en las operaciones bananeras del occidente del país hasta el año 2030, en una región caracterizada por su alta sensibilidad social y laboral.