Contraloría detalla distribución de $164.8 millones para el pago del Décimo Tercer Mes

Un total de 300,046 servidores públicos recibirán este jueves 6 de agosto el pago correspondiente a la segunda partida del Décimo Tercer Mes, luego de que la Contraloría General de la República confirmara el desembolso de $164,859,382.02 por parte del Gobierno Nacional.

La transferencia de estos recursos beneficiará a funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios, como parte del calendario oficial de pagos establecido para el año 2026.