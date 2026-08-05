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Contraloría detalla distribución de $164.8 millones para el pago del Décimo Tercer Mes

La Contraloría General de la República desglosa el pago del Décimo Tercer Mes, que inyectará $164.8 millones a la economía panameña.
La Contraloría General de la República desglosa el pago del Décimo Tercer Mes, que inyectará $164.8 millones a la economía panameña. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/08/2026 12:54
La segunda partida del Décimo Tercer Mes será pagada este jueves 6 de agosto a 300,046 servidores públicos, informó la Contraloría General de la República.

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Un total de 300,046 servidores públicos recibirán este jueves 6 de agosto el pago correspondiente a la segunda partida del Décimo Tercer Mes, luego de que la Contraloría General de la República confirmara el desembolso de $164,859,382.02 por parte del Gobierno Nacional.

La transferencia de estos recursos beneficiará a funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios, como parte del calendario oficial de pagos establecido para el año 2026.

Detalles del desembolso

El desembolso total de $164,859,382.02 para el pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes se distribuirá de la siguiente manera:

Gobierno Central: $96,483,302.53

Entidades Descentralizadas: $45,912,748.07

Empresas Públicas: $7,912,502.48

Intermediarios Financieros: $894,818.32

Patronatos: $6,369,587.90

Municipios: $7,286,402.72

La Contraloría indicó que este desembolso no solo garantiza el cumplimiento de una prestación laboral para los servidores públicos, sino que también representa un impulso para la economía nacional. La circulación de estos recursos favorecerá el comercio y el consumo en diferentes regiones del país, en un período de alta actividad económica.

Con este pago, el Gobierno Nacional continúa cumpliendo con el cronograma de desembolsos del Décimo Tercer Mes, reafirmando su compromiso con el pago oportuno de las obligaciones laborales y con la estabilidad de las finanzas públicas.

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