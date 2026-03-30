¿Debe cambiar su pensión? CSS da fecha clave en Panamá

La CSS reiteró que<b> la elección del sistema de pensión es personal y debe basarse en información clara y confiable</b>. Además, enfatizó que se trata de una decisión que impactará directamente el ingreso durante la jubilación.Por ello, la entidad recomendó a los trabajadores registrarse en <b>Mi Caja Digital</b>, utilizar la herramienta <b>'Mi Retiro Seguro' </b>y, de ser necesario, buscar asesoría antes de la fecha límite.<i>'No espere hasta el último momento: revisar sus aportes hoy puede definir su pensión mañana'</i>, reiteró la institución.Con el plazo acercándose, la CSS mantiene el llamado a los asegurados a informarse y tomar una decisión responsable sobre su futuro económico.