¿Debe cambiar su pensión? CSS da fecha clave en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó a los trabajadores que el 18 de agosto de 2026 es la fecha límite para elegir el subsistema de pensión por vejez, por lo que instó a los asegurados a revisar su historial laboral y proyectar su jubilación mediante la herramienta digital “Mi Retiro Seguro”, disponible en la plataforma Mi Caja Digital. La entidad señaló que esta decisión resulta clave para el futuro financiero de los trabajadores, ya que define el tipo de pensión que recibirán al momento de retirarse tras sus aportes. Por ello, recomendó no esperar al último momento y verificar con anticipación que los salarios y cuotas estén correctamente registrados.

Una herramienta para decidir con información

“Mi Retiro Seguro” permite a los asegurados calcular el monto estimado de su pensión, comparar escenarios entre el sistema actual y el nuevo modelo, así como consultar su estado de cuenta individual en caso de pertenecer al subsistema mixto. La plataforma está dirigida principalmente a personas que se encuentran a menos de siete años de alcanzar la edad de pensión por vejez, coloquialmente conocida como jubilación o aquellas que prevén pensionarse antes del 1 de marzo de 2032. Sin embargo, “Mi Retiro Seguro” también puede ser utilizada por otros cotizantes que deseen tener una proyección de su retiro. La Ley 462 de 2025 mantiene la edad de pensión por vejez de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Según datos de la CSS, cientos de miles de usuarios ya han accedido a esta herramienta desde su lanzamiento, lo que refleja el interés de los trabajadores en conocer su situación previsional.

¿Quiénes deben tomar la decisión?

El proceso aplica para asegurados que actualmente se encuentran en el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (solidario) o en el Subsistema Mixto (ahorro personal), y que deben evaluar si les conviene migrar al nuevo sistema de pensiones establecido por la legislación vigente. Especialistas de la CSS explican que la conveniencia de cambiar depende de varios factores. Por ejemplo, trabajadores con salarios altos y con más de 10 años antes de pensionarse por vejez podrían obtener mejores resultados en el nuevo sistema basado en cuentas individuales. En contraste, quienes están próximos al retiro podrían no beneficiarse del cambio debido al menor tiempo para acumular ahorros.

Verificar datos y evitar errores

Uno de los aspectos más importantes antes de tomar una decisión es revisar que el historial laboral esté correcto. La CSS indicó que entre las incidencias más frecuentes se encuentran la falta de cuotas registradas, errores en los salarios reportados o problemas con los datos de acceso a la plataforma. En estos casos, los asegurados pueden acudir a agencias o quioscos de atención habilitados por la institución, donde reciben orientación y apoyo para resolver inconsistencias.

Una decisión personal y definitiva