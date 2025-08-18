Mi Retiro Seguro: ¿cuántas personas se han registrado?

A inicios del mes de agosto, la<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> <b>Caja de Seguro Social (CSS) </b></a>realizó el lanzamiento oficial de<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mi-retiro-seguro-calcula-aqui-tu-pension-de-la-caja-de-seguro-social-DC15066104"> <b>Mi Retiro Seguro</b></a>, una herramienta que permite a los asegurados revisar sus salarios, aportaciones y calcular las pensiones de jubilación. Hasta el momento, 702 mil usuarios se han registrados en Mi Retiro Seguro desde su lanzamiento, detalló <b>Ámbar Moreno, directora de proyectos de la CSS</b>. Especialmente personas interesadas en conocer sus aportaciones, sus cuotas y realizar la proyección a futuro de su pensión.Agregó Moreno que diariamente se crean entre mil a dos nuevas cuentas. En total, hay 200 mil nuevos usuarios desde el lanzamiento de Mi Retiro Seguro, dijo la funcionario en entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.