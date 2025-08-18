Mi Retiro Seguro: ¿cuántas personas se han registrado?

A inicios del mes de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó el lanzamiento oficial de Mi Retiro Seguro, una herramienta que permite a los asegurados revisar sus salarios, aportaciones y calcular las pensiones de jubilación.

Hasta el momento, 702 mil usuarios se han registrados en Mi Retiro Seguro desde su lanzamiento, detalló Ámbar Moreno, directora de proyectos de la CSS. Especialmente personas interesadas en conocer sus aportaciones, sus cuotas y realizar la proyección a futuro de su pensión.

Agregó Moreno que diariamente se crean entre mil a dos nuevas cuentas. En total, hay 200 mil nuevos usuarios desde el lanzamiento de Mi Retiro Seguro, dijo la funcionario en entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.