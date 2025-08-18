  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Mi Retiro Seguro: ¿cuántas personas se han registrado?

Mi Retiro Seguro es la plataforma creada por la Caja de Seguro Social para revisar salarios y aportaciones.
Mi Retiro Seguro es la plataforma creada por la Caja de Seguro Social para revisar salarios y aportaciones. CSS
Por
Kathyria Caicedo
  • 18/08/2025 08:27
La Caja de Seguro Social continúa promoviendo Mi Retiro Seguro, plataforma que le permite a la población conocer el cálculo de las pensiones.

A inicios del mes de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) realizó el lanzamiento oficial de Mi Retiro Seguro, una herramienta que permite a los asegurados revisar sus salarios, aportaciones y calcular las pensiones de jubilación.

Hasta el momento, 702 mil usuarios se han registrados en Mi Retiro Seguro desde su lanzamiento, detalló Ámbar Moreno, directora de proyectos de la CSS. Especialmente personas interesadas en conocer sus aportaciones, sus cuotas y realizar la proyección a futuro de su pensión.

Agregó Moreno que diariamente se crean entre mil a dos nuevas cuentas. En total, hay 200 mil nuevos usuarios desde el lanzamiento de Mi Retiro Seguro, dijo la funcionario en entrevista ofrecida en Telemetro Reporta.

Entre los pasos a seguir al momento de ingresar a Mi Retiro Seguro están:

- Crear Cuenta

- Acceder al sistema de Mi Retiro Seguro

- Proyección al sistema actual al que perteneces

- Historial de salarios y cuotas

- Proyección de pensión

Calcula aquí tu pensión de la Caja de Seguro Social

Lo Nuevo