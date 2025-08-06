Mi Retiro Seguro | Calcula aquí tu pensión de la Caja de Seguro Social

Este miércoles 6 de agosto, la Caja de Seguro Social (CSS) hizo oficial el lanzamiento de la plataforma Mi Retiro Seguro, el cual permitirá a los asegurados proyectar de forma personalizada, segura y desde cualquier dispositivo, el monto estimado de su pensión.

Ingresa AQUÍ para que puedas tener acceso a la plataforma.

Director de la CSS se pronuncia

Durante el acto, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que esta herramienta marca un hito en la seguridad social de Panamá y de la región, al poner en manos de cada trabajador una forma sencilla de visualizar sus cuotas registradas y estimar el monto de su pensión con solo unos clics.

“Mi Retiro Seguro permitirá a los usuarios visualizar y validar sus cuotas para proyectar el monto de su pensión de forma ágil y sencilla”, aseguró Mon Vásquez.

Por su parte, el subdirector general, Rogelio Gordón, subrayó la importancia de la herramienta como un símbolo de transparencia, dignidad y reconocimiento al esfuerzo de cada trabajador.

“No es una calculadora fría, es una ventana de dignidad. Una que le dice a cada panameño: aquí está tu historia de esfuerzo y la proyección de tu retiro, porque tu trabajo cuenta, y tu futuro también”, expresó.