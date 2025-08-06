Mi Retiro Seguro | Calcula aquí tu pensión de la Caja de Seguro Social

Este miércoles 6 de agosto, la<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> Caja de Seguro Social (CSS)</a> hizo oficial el lanzamiento de la plataforma <b>Mi Retiro Seguro</b>, el cual permitirá a los asegurados proyectar de forma personalizada, segura y desde cualquier dispositivo, el monto estimado de su pensión.Ingresa <b><a rel="nofollow" href="https://micajadigital.css.gob.pa/">AQUÍ</a></b> para que puedas tener acceso a la plataforma. <b>Director de la CSS se pronuncia </b>Durante el acto, el director general de la CSS,<a href="/tag/-/meta/dino-mon"> Dino Mon Vásquez</a>, destacó que esta herramienta marca un hito en la seguridad social de Panamá y de la región, al poner en manos de cada trabajador una forma sencilla de visualizar sus cuotas registradas y estimar el monto de su pensión con solo unos clics.'<i>Mi Retiro Seguro permitirá a los usuarios visualizar y validar sus cuotas para proyectar el monto de su pensión de forma ágil y sencilla</i>', aseguró Mon Vásquez.Por su parte, el<b> subdirector general, Rogelio Gordón</b>, subrayó la importancia de la herramienta como un símbolo de transparencia, dignidad y reconocimiento al esfuerzo de cada trabajador.'<i>No es una calculadora fría, es una ventana de dignidad. Una que le dice a cada panameño: aquí está tu historia de esfuerzo y la proyección de tu retiro, porque tu trabajo cuenta, y tu futuro también</i>', expresó.