Mulino cumple 56 días sin dar conferencia de prensa oficial

Han pasado 56 días desde la última conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino . Aunque el mandatario ha dado declaraciones durante algunos eventos, en unos pocos días se cumplirán dos meses desde la última conferencia de prensa oficial en la Presidencia de la República.

La última conferencia celebrada en el anfiteatro de la Presidencia fue el 18 de junio de este año, cuando Mulino se pronunció sobre la fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita .

Desde el inicio de su administración, el presidente estableció que los jueves de cada semana sería el día que respondería preguntas de medios de comunicación, usualmente durante una conferencia de prensa moderada por la Presidencia. Mulino también dejó claro que no respondería preguntas de periodistas fuera de este espacio, aunque en ocasiones ha respondido interrogantes durante otros eventos en los que participa siempre que estos sean un jueves.

El jueves siguiente a la conferencia dónde habló de la fuga penitenciaria fue un 25 de junio. Ese día Mulino participó en un evento de la Comunidad de las Democracias en Atlapa y luego de un recorrido a la Línea 3 del Metro de Panamá, dónde respondió algunas preguntas.

La semana siguiente fue la instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. El miércoles 1 de julio Mulino dio un discurso a la nación desde la Asamblea hablando sobre empleo y reactivación económica. El jueves no hizo conferencia.

El siguiente jueves 9 de julio Mulino estuvo en la inauguración de la Ciudad Deportiva de Changuinola. Fue aquí que respondió a los cuestionamientos por no reunirse con diputados de la bancada de Vamos, ni de Seguimos.

El jueves 16 de julio, Mulino se encontraba en México, dónde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, así cómo ejecutivos y empresarios mexicanos como Carlos Slim. Entre otras cosas, logró que México expresara su apoyo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

El jueves 23 de julio Mulino estuvo en la provincia de Colón para la inauguración del estadio Armando Dely Valdés. Anunció una nueva ley de incentivos turísticos y dio detalles sobre los puertos y el seguimiento a proyectos logísticos.

El jueves 30 de julio, Mulino participó en el lanzamiento oficial de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, dando un discurso durante una conferencia sobre semiconductores e inteligencia artificial. No dio declaraciones a medios de comunicación.

La semana siguiente tampoco hubo conferencia de prensa, solo se comunicó que el presidente viajaría el viernes 7 de agosto para la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

El miércoles 12 de agosto Mulino dio un discurso durante el foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, destacando la cooperación con Estados Unidos y otros países en la lucha contra el narcotráfico.

Hoy, 13 de agosto, se cumplieron 56 días de la última conferencia. En la mañana, firmó la designación del nuevo ministro de Educación, Ventura Vega. Luego asistió a la firma de un convenio entre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Se anunció que a las 6 de la tarde habrá una conferencia de prensa en la que participará el nuevo ministro de Educación. No se ha confirmado si el presidente dará declaraciones.