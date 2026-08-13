Evalúan conservación de la Basílica de Natá de los Caballeros

El Ministerio de Cultura (MiCultura) sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad religiosa, sociedad civil, autoridades locales y otros actores vinculados a la protección del patrimonio, con el propósito de conocer las necesidades de conservación de la Basílica Menor de Natá de los Caballeros, en la provincia de Coclé.

Durante la jornada se abordaron las principales inquietudes relacionadas con una futura intervención del inmueble, considerado uno de los principales referentes del patrimonio histórico y religioso del país, mientras avanza el proceso hacia un eventual reconocimiento como Basílica Pontificia.

Como parte de las acciones previstas, el MiCultura planteó realizar una inspección multidisciplinaria para elaborar un diagnóstico integral sobre las condiciones actuales de la edificación y determinar las necesidades técnicas para su conservación y puesta en valor.

La primera evaluación estuvo acompañada por la arquitecta restauradora Itzela Quiroz y la licenciada Yamileth Stanziola, quienes, junto con el equipo del Ministerio de Cultura, realizaron un recorrido para identificar las posibles acciones que deberán ejecutarse en el inmueble.

La iglesia de Natá de los Caballeros, dedicada al Apóstol Santiago, destaca por su antigüedad y por mantenerse en funcionamiento como espacio de culto. Es considerada una de las iglesias más antiguas de América que continúa en uso y fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 68 de 1941.

Mediante una nota de prensa MiCultura informó que continuará coordinando con las autoridades locales, la comunidad religiosa y otros sectores vinculados a la protección del patrimonio para avanzar en las medidas destinadas a preservar la basílica y su valor histórico y cultural para Natá de los Caballeros y el país.