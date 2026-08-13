Panamá se ubica segundo en el Mundial de Flag Football

Las selecciones masculina y femenina de flag football de Panamá se posicionaron en la segunda casilla de sus respectivos sectores dentro del Grupo D al registrar un balance de una victoria y una derrota este jueves 13 de agosto durante la jornada inaugural del Campeonato Mundial de la IFAF en Düsseldorf, Alemania. En el encuentro inaugural de la categoría masculina, la escuadra panameña superó 33-26 al conjunto de Francia. Durante el desarrollo del partido, el mariscal de campo Adrián Roux completó cuatro pases de anotación y registró un touchdown por vía terrestre, mientras que el receptor Jayson Jaén acumuló tres recepciones en la zona final, incluyendo la primera anotación del equipo en el torneo, con aportes complementarios de Juan Diego Julio. Posteriormente, en el segundo compromiso de la jornada, el equipo nacional cayó 36-45 ante la selección de Italia en un encuentro que acumuló 81 puntos combinados. En este cotejo, Adrián Roux anotó tres touchdowns, Dennis Allen registró dos anotaciones, y tanto Jayson Jaén como Juan Diego Julio sumaron puntos en el marcador.

Trayectoria de la selección femenina

Por su parte, el cuadro femenino inició su participación con una derrota de 14-27 frente a la representación de Canadá. En dicho partido, Carolina Ojo Atencio sumó diez recepciones y la primera anotación del plantel, mientras que Clarisse Castillo Escobar concretó el segundo touchdown del conjunto panameño. Durante el segundo encuentro de la jornada, el equipo femenino logró su primer triunfo del certamen al vencer 37-13 a la selección de Japón. La jugadora Orlanda Castro dirigió la ofensiva al registrar 3 pases de anotación, en tanto que Clarisse Castillo encabezó las recepciones con 7 atrapadas. Las demás anotaciones del encuentro fueron concretadas por Leslie Del Cid, Carolina Ojo Atencio y Ana Patricia Vincensini.

Posición en la tabla y programación