Aprehenden en Bocas del Toro a alemán requerido por Alemania

Un ciudadano de nacionalidad alemana requerido por las autoridades de su país fue aprehendido en Isla Solarte, Bocas del Toro, durante una diligencia de allanamiento y registro ejecutada por la Policía Nacional, a través de Interpol Panamá, en coordinación con la Fiscalía de Bocas del Toro y la Zona Policial de la provincia.

El hombre era requerido con fines de extradición por su presunta vinculación con delitos de fraude, ejercicio de actividades bancarias sin licencia e insolvencia, según información suministrada por las autoridades alemanas.

La diligencia se realizó en un hostal ubicado en Isla Solarte, donde los agentes localizaron al ciudadano y procedieron con su aprehensión.

Tras la operación, el requerido fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y quedó bajo custodia de unidades tácticas de operaciones antidrogas, agentes de Interpol Panamá y funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán cumplir con el procedimiento correspondiente para atender la solicitud de extradición presentada por Alemania.