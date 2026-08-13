Magistrado Arrocha aclara fallo sobre la mina: ‘No hemos declarado inconstitucional la minería’

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, aclaró este jueves 13 de agosto que el fallo de inconstitucionalidad emitido por el máximo tribunal en noviembre de 2023 no declaró ilegal o inconstitucional la actividad minera en Panamá, al tiempo que evitó adelantar criterios sobre posibles actuaciones futuras relacionadas con la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

Las declaraciones de Arrocha se dieron durante el lanzamiento de una iniciativa de la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) y el Ministerio Público, donde también fue consultado sobre el alcance de la decisión judicial relacionada con la minería.

El magistrado pidió cautela al referirse a posibles efectos legales de decisiones o actuaciones que puedan producirse posteriormente.

“Nosotros los jueces y magistrados tenemos que ser muy cautelosos en opinar anticipadamente de cualquier suceso que produzca un efecto legal”, señaló.

Arrocha explicó que los jueces deben pronunciarse a través de sus decisiones y que el contenido del fallo debe ser interpretado a partir de lo que efectivamente establece.

“Nosotros no hemos declarado inconstitucional la minería, porque la minería está autorizada a través de la Constitución”, afirmó.

El magistrado agregó que existe una ley que suspendió la actividad minera, pero recalcó que ese asunto es distinto al hecho de declarar inconstitucional la minería como actividad.

“Hay una ley que suspendió la minería, eso es otra cosa”, manifestó.

El magistrado se refiere a la Ley 406 de 2023, publicada el 20 de octubre de mismo año, que aprobó un nuevo contrato de concesión a 20 años más entre el Estado y la empresa minera Cobre Panamá.

Arrocha también evitó pronunciarse sobre eventuales acciones que puedan llegar nuevamente a conocimiento de la Corte Suprema.

“Cualquier otro acto pudiera ser llevado a la Corte para ser realizado, nosotros no podemos opinar anticipadamente”, sostuvo.