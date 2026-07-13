Comisión de alto nivel: Futuro de la mina de Donoso se conocerá antes de que finalice el 2026

El ministro de Comercio e Industrias recordó que el cierre de la mina hizo que 40,800 personas perdieran su empleo de manera directa o indirecta, afectando a más de 170,000 ciudadanos al contabilizar a sus dependientes. En las comunidades aledañas, el desempleo escaló del 4% al 13%. Moltó indicó que el cierre golpeó a más de 2,000 empresas proveedoras nacionales —de las cuales el 70% son micro, pequeñas y medianas empresas—, obligando al 76% de ellas a realizar despidos, mientras que un 42% advierte que se verá forzado a cerrar si la situación no mejora.El titular del MICI estableció tres principios innegociables para guiar cualquier alternativa futura: la soberanía absoluta del Estado en su territorio, garantizar que el costo no sea pagado con los impuestos del pueblo y la defensa de la economía nacional mediante el envío de mensajes de seguridad jurídica a los mercados internacionales.'Apagar la luz y cerrar la puerta no es una solución. La ley es clara, la concesión tal y como existía es inconstitucional. Por tanto, alejado de las presiones corporativas y de los nacionalismos ideológicos, el Gobierno Nacional continúa trabajando con mucho cuidado todas las alternativas posibles para encontrar la mejor solución para Panamá', afirmó Moltó.