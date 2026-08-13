Julio Moltó: Comisión de Alto Nivel analiza la mina de Donoso con ‘base técnica’ e ‘información dura’

El futuro de la mina de cobre continúa bajo análisis de la Comisión de Alto Nivel de Panamá, que busca definir sus próximos pasos a partir de los resultados de una auditoría integral, información técnica y las condiciones que actualmente enfrenta la población de las comunidades cercanas al proyecto. Así lo explicó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante declaraciones a medios de comunicación en el marco del XLV Congreso Nacional de Ganaderos, al referirse al trabajo que realiza la comisión designada por el presidente José Raúl Mulino para evaluar la situación de la mina. Moltó señaló que el Ejecutivo ordenó una auditoría integral luego de establecer inicialmente un plan de gestión segura para mantener bajo control el área desde el punto de vista ambiental. La Comisión de Alto Nivel encargada de analizar los resultados está integrada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, y Moltó, en representación del Ministerio de Comercio e Industrias. El titular del MICI remarcó que el análisis busca sustentarse en información verificable y no en posiciones políticas o apreciaciones particulares. “Hemos hecho análisis, hemos puesto los equipos a trabajar sobre una auditoría base técnica, no con base a opiniones, solamente trabajando con la información dura”, afirmó.

El Gobierno escucha a las comunidades

Como parte de este proceso, Moltó explicó que recientemente se trasladó a distintos municipios de la provincia de Colón para conocer directamente la situación de las comunidades relacionadas con la actividad minera. El ministro indicó que sostuvo reuniones con los alcaldes y representantes de los consejos municipales de Donoso, Coclésito y Omar Torrijos, además de conversar con trabajadores, residentes y representantes locales. La intención, explicó, es incorporar la realidad de las comunidades al análisis que posteriormente será presentado al presidente. “Nos importa qué sucedió ahí. Escuchar de primera mano a la población y a toda esa región era lo primero”, sostuvo Moltó. El funcionario adelantó que este proceso de consultas continuará mientras la comisión recopila información para elaborar sus propuestas.

Una decisión basada en datos

Moltó evitó adelantar cuál podría ser la decisión final sobre la mina y reiteró que la comisión todavía se encuentra trabajando en las propuestas que serán entregadas al Ejecutivo. Según explicó, cualquier eventual mecanismo relacionado con el futuro del proyecto deberá partir de los resultados de la auditoría y de información técnica sustentada. “Lo que queremos es dar empleo”, señaló el ministro al referirse a la necesidad de atender las consecuencias económicas que dejó la paralización de la actividad en las comunidades cercanas. El ministro también destacó que la reactivación del procesamiento del stockpile y del concentrado de cobre ha generado movimiento económico en la zona, particularmente entre proveedores y pequeños negocios. Sin embargo, insistió en que el Gobierno debe evaluar el panorama completo antes de formular una recomendación. “Estamos trabajando en eso para brindarle al presidente nuestras propuestas basadas en data, basadas en la auditoría, en información técnica sustentada, no en opiniones”, afirmó.

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