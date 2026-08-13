Microsoft sube en bolsa tras anunciar un nuevo chip de IA

Las acciones de Microsoft avanzaron alrededor de un 1,7% después de que trascendiera que la compañía prepara el lanzamiento de su próxima generación de chips de inteligencia artificial, el Maia 300, en un nuevo intento por reducir su dependencia de los procesadores de Nvidia. Según un reporte de The Information, citado por la agencia de noticias Reuters, Microsoft podría presentar el nuevo chip en septiembre.

La compañía también estaría negociando con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) para asegurar capacidad de producción de más de 300.000 unidades del Maia 300, con entregas previstas para 2027.

El movimiento refleja la creciente competencia entre los grandes proveedores de servicios en la nube por desarrollar sus propios procesadores para inteligencia artificial. Microsoft busca tener un mayor control sobre el hardware utilizado para ejecutar sus servicios de IA y, al mismo tiempo, reducir los costos asociados a su dependencia de Nvidia.

La compañía inició su estrategia de chips propios en 2023 con el primer Maia y posteriormente presentó el Maia 200, fabricado por TSMC con tecnología de 3 nanómetros. El nuevo Maia 300 representaría el siguiente paso en esta estrategia.

Microsoft tendría como objetivo aumentar posteriormente la capacidad de producción hasta superar un millón de chips, aunque el plan dependerá de la disponibilidad de componentes y de las negociaciones con TSMC. Además, la empresa estaría buscando que grandes clientes de la nube utilicen estos procesadores a través de Azure.

El anuncio también recibió una lectura favorable de Wall Street. Bernstein elevó su precio objetivo para Microsoft de 647 a 660 dólares por acción, manteniendo su recomendación de Outperform.

Mientras Microsoft avanzaba, las acciones de Nvidia retrocedieron cerca de un 1,8% durante la sesión, reflejando la atención del mercado sobre el creciente desarrollo de chips propios por parte de los gigantes tecnológicos.