Panamá presenta la Política Nacional sobre Drogas 2026-2036

Este jueves 13 de agosto se presentó la Política Nacional sobre Drogas de Panamá 2026-2036, un instrumento estratégico que establece la hoja de ruta para abordar durante los próximos diez años el fenómeno de las drogas desde una perspectiva integral y equilibrada.

La política es coordinada por la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred), organismo adscrito al Ministerio Público y presidido por el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

Durante la presentación, el procurador destacó que la nueva política busca establecer una respuesta estatal equilibrada frente al problema de las drogas, mediante acciones dirigidas tanto a reducir la demanda como a controlar la oferta.

“Durante los próximos 10 años el Estado panameño desarrollará una respuesta que se encuentre equilibrada, que armonice la reducción de la demanda y el control de la oferta de drogas”, afirmó Gómez.

El procurador señaló que esta estrategia también contempla el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y la participación de distintos sectores de la sociedad.

“Fortaleciendo así las capacidades institucionales y promoviendo la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades, el sector privado, la academia y la cooperación internacional”, sostuvo.

Gómez enfatizó que la implementación de la política no será responsabilidad exclusiva de una institución, sino que requerirá la participación coordinada de diferentes actores.

“Sin embargo, el éxito de esta política no dependerá únicamente de una institución, será el resultado de un trabajo conjunto del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias, las universidades, el sector privado, las organizaciones internacionales y por supuesto la participación activa de cada uno de los miembros que componen la ciudadanía panameña”, manifestó.

La Política Nacional sobre Drogas 2026-2036 plantea abordar el fenómeno desde sus distintas dimensiones, incluyendo la prevención del consumo, la reducción de la demanda, el control de la oferta y la atención de los delitos relacionados con drogas.

El documento también contempla iniciativas interinstitucionales e intersectoriales dirigidas a prevenir el consumo, con prioridad en poblaciones vulnerables, así como acciones orientadas a la recuperación y reintegración de personas afectadas por el uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas, bajo un enfoque de derechos humanos, diversidad y género.

“Conapred está conformado por 14 instituciones, tanto del sector gubernamental como no gubernamental. Tenemos la Cruz Blanca, tenemos por ejemplo representación del Tribunal de Niñez y Adolescencia”, dijo.

“Catorce instituciones que las conforman han podido alinearse de manera tal de aprobar una política que sea de naturaleza estatal y que traiga como resultado mejores mecanismos de prevención y tratamiento frente a este flagelo condicionado en temas de evidencia científica que nos permiten guiar y da una respuesta mucho más cónsola a esta situación”, concluyó.