Más de 22 mil personas viven con VIH en Panamá, según el Ministerio de Salud

Más de 22,000 personas viven actualmente con VIH en Panamá, una cifra que mantiene el reto de fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento en el país. Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró su compromiso de avanzar hacia la meta de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030.

Como parte de estos esfuerzos, la entidad celebró una reunión de la Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (CONAVIH), espacio en el que se evaluaron los avances y las estrategias para reforzar la respuesta nacional frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Durante la jornada, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones y organizaciones que integran la comisión para impulsar medidas de prevención, atención y control de la enfermedad.

El funcionario resaltó la implementación del Plan Estratégico Multisectorial para la Respuesta Integral al VIH y otras ITS 2025-2029, que servirá como guía para las acciones nacionales durante los próximos años y contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos para el final de la década.

Plan nacional prioriza prevención, diagnóstico y acceso a tratamientos

Por su parte, el jefe de la Sección de VIH/Sida del Minsa, Carlos Chávez, explicó que el plan contempla el fortalecimiento de la prevención, el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos y la sostenibilidad de la respuesta nacional. Además, incorpora acciones orientadas a promover los derechos humanos y reducir el estigma y la discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH.

Chávez informó que ya se trabaja en el plan operativo 2026-2027, el cual permitirá acelerar la ejecución de medidas encaminadas a reducir el impacto del virus y mejorar la atención de los pacientes.

El Ministerio de Salud reafirmó que continuará trabajando de manera coordinada con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, autoridades indígenas y organismos internacionales que conforman la CONAVIH, con el objetivo de fortalecer la respuesta nacional frente al VIH y otras ITS.