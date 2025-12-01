Casos de VIH en Panamá alcanzan los 28 mil: autoridades detallan nuevo plan sanitario

Panamá reafirmó este 1 de diciembre su compromiso en la lucha contra el VIH/Sida con la presentación del nuevo Plan de Integración de los Servicios de Salud, una estrategia conjunta del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) que busca mejorar la atención, fortalecer la prevención y cerrar brechas que aún afectan a miles de personas en el país.

Actualmente, 28 mil panameños viven con VIH, de los cuales 5 mil son atendidos en las Clínicas de Terapia Antirretroviral (TARV) de la CSS, espacios que cuentan con equipos multidisciplinarios y medicamentos de última generación para garantizar la atención integral.

Las estadísticas oficiales reflejan que los hombres continúan siendo los más afectados, especialmente en la población económicamente activa entre los 20 y 45 años, aunque en los últimos años se ha registrado un notable incremento de diagnósticos en adultos entre 50 y 60 años.

”La recomendación es clara: toda persona con vida sexual activa debe realizarse la prueba al menos una vez al año”, destacó la doctora Charleny Cáceres, coordinadora nacional del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Viral de la CSS.

La especialista también señaló que las provincias de Panamá y Panamá Oeste concentran la mayor cantidad de casos, mientras que en las comarcas y en la provincia de Chiriquí la situación sigue siendo crítica, al punto de que el VIH continúa siendo la cuarta causa de muerte en algunas áreas rurales.

Ante este panorama, el nuevo plan presentado por Minsa y CSS plantea unificar protocolos clínicos, coordinar mejor los servicios, optimizar el uso de recursos, reducir tiempos de atención y ampliar el acceso a pruebas rápidas y diagnósticos tempranos.

En este Día Mundial del Sida, las autoridades reiteraron que la lucha contra el VIH no solo depende del sistema de salud: también exige educación, vigilancia comunitaria y la eliminación del estigma que aún limita que muchas personas busquen atención.

El país, aseguraron, seguirá reforzando sus programas de prevención, ampliando la cobertura de las terapias antirretrovirales y promoviendo el diagnóstico temprano como herramienta clave para salvar vidas y contener la transmisión.