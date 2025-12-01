Alcaldía de San Miguelito pospone licitación de recolección de basura: ¿qué pasó?

La acumulación considerable de desechos en San Miguelito ha vuelto a encender las alarmas. La alcaldesa del distrito, Irma Hernández, denunció que la empresa Revisalud, encargada del servicio de recolección de basura, ha reducido su eficacia operativa, lo que ha provocado la proliferación de múltiples puntos críticos de basura.

Hernández explicó en una entrevista para Telemetro Reporta que la capacidad operativa de la empresa disminuyó de manera significativa, pasando del 70% al 40%.

Ante esta situación, dijo, se ha implementado un plan de recolección de emergencia, con apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), empresas privadas y las juntas comunales de cada corregimiento.

“Desde el 22 de noviembre aproximadamente, que estamos dándole seguimiento al plan operativo de la empresa actual. Notamos que la efectividad del cumplimiento del plan operativo se redujo de un 70% a un 40%. Desde ese momento hasta la fecha, primero de diciembre, es que vemos esta presencia de varios puntos críticos en el distrito de San Miguelito”, fueron algunas de sus palabras.

Hernández calificó como inaceptable que el distrito enfrente una crisis de desechos en plena temporada de fin de año, especialmente cuando Revisalud continúa siendo la empresa responsable del servicio hasta el último día de su contrato. Reiteró que el proceso de transición hacia un nuevo operador no puede convertirse en una excusa para dejar de cumplir con la recolección.

Sobre la actual licitación

La licitación para la gestión de residuos sólidos urbanos, que incluye los servicios de recolección, transporte, barrido, tratamiento, aprovechamiento y disposición final en San Miguelito, cuya fecha de presentación estaba destinada para hoy 1 de diciembre hasta las 11:00 AM, fue pospuesta para el 19 de de diciembre a la misma hora, ante la falta de empresas suficientes.

Mientras, la Alcaldía trabaja en un plan que evite el colapso en el servicio entre la salida del operador actual y la entrada del nuevo.