Acodeco detectó 58 irregularidades en Black Friday 2025; la mayoría por ofertas sin fecha de vigencia

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) identificó 58 irregularidades durante su operativo de verificación de publicidad del Black Friday 2025, un despliegue que abarcó 373 establecimientos en todo el país.

La falta más recurrente, que marcó el comportamiento de las ventas especiales este año, fue la omisión de la fecha de duración de las ofertas, acumulando 42 de las 58 anomalías registradas. Esta infracción es considerada una de las más sensibles para el consumidor, pues impide conocer el periodo real del descuento.

La segunda irregularidad más detectada fue la ausencia de precios visibles, con 13 casos en distintos locales comerciales.

El resto de las faltas incluyó 4 productos vencidos, 3 ofertas sin indicar el límite de existencias, 2 comercios sin doble precio (antes y después), 2 casos de publicidad confusa, además de un incumplimiento directo de publicidad y otro por aplicar doble precio y porcentaje de descuento sin claridad.

El Viernes Negro es un evento comercial de descuentos que se celebra el día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, marcando el inicio de la temporada de compras navideñas. En México, el Black Friday recibió otro nombre: el “Buen Fin”.

Previo a los días de ofertas, la Acodeco brindó asesoría a diversos comercios para promover prácticas correctas de publicidad y respeto a la garantía, según establece la Ley 45 de 2007.

El administrador general de la Acodeco Ramón Abadi Balid adelantó que la institución ya se prepara para el operativo de Navidad, donde verificarán publicidad, escáneres, contenido neto de productos típicos de la época y realizarán encuestas de precios de la cena navideña.