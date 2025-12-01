Maduro ante las tensiones con EE.UU.: ‘buscaremos la paz, pero estaremos preparados para defender la patria’

Maduro, quien juró ante sus seguidores su 'lealtad absoluta', sostuvo que el país quiere la paz, con igualdad y libertad.Seguidores del chavismo afirmaron este lunes que buscan la paz, pero que están preparados para 'defender la patria', durante la movilización en el oeste de Caracas.Keila Azuaje, asistente a la marcha y representante del sindicato de transporte en dos ruedas, dijo a EFE que la movilización es 'un llamado a la paz' y también para el presidente estadounidense, Donald Trump.<i><b>'No queremos más guerra, no queremos más bloqueo, queremos nuestra Venezuela en paz'</b></i>, afirmó.Sin embargo, aseguró que ha recibido 'bastantes entrenamientos', incluyendo de tiro, como parte de las jornadas de alistamiento militar organizadas por el chavismo. A su juicio, el país está preparado para la defensa.