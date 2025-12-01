Tu voz también transforma: coaching para liderar desde ti

Desde pequeñas, muchas mujeres aprendemos a ser prudentes, a no “molestar”, a esperar nuestro turno para hablar... y muchas veces, ese turno nunca llega.Así, casi sin darnos cuenta, comenzamos a invisibilizar nuestras ideas, a suavizar nuestras opiniones y a poner en pausa nuestras ambiciones para encajar.

Pero silenciarse no es lo mismo que estar en paz. Y en algún punto, el cuerpo, la mente y el corazón piden espacio. Voz. Visibilidad.

Fue en ese momento, en medio de una transición profesional profunda, que descubrí el coaching. Y con él, el permiso interno para liderar sin disfrazarme, para hablar con claridad y para ocupar mi lugar con propósito.

Liderar con voz propia: ¿por qué nos cuesta?

El informe Women in the Workplace 2022, elaborado por LeanIn.org y McKinsey & Company, muestra que solo 1 de cada 4 puestos de liderazgo de nivel C-suite está ocupado por una mujer, y que solo 1 de cada 20 es ocupada por una mujer de color.

Además, las mujeres líderes están dejando sus cargos a tasas más altas que nunca, en lo que el reporte denomina “The Great Breakup”.

Este escenario revela que, aunque el talento femenino existe y está más preparado que nunca, aún persisten barreras estructurales y culturales que impiden su avance.

Ante esa tensión, muchas mujeres sienten que deben elegir entre fuerza y sensibilidad, entre éxito y equilibrio, entre mando y humanidad.El coaching nos ayuda a romper esa dualidad: nos enseña a liderar desde el ser, no desde el deber ser.

¿Qué hace el coaching para activar tu liderazgo?

El coaching no te dice qué hacer. Te acompaña a descubrir lo que ya sabes, pero que aún no has puesto en palabras ni acción.Y lo hace con herramientas concretas, algunas de ellas son:

Escucha activa: El coach escucha más allá de tus palabras, detecta patrones, emociones, contradicciones.

Preguntas poderosas: No buscan respuestas correctas, sino respuestas honestas.

Rueda de la vida: Visualiza dónde estás desbalanceada y qué áreas necesitas priorizar.

Visualización creativa: Proyecta tu liderazgo futuro como si ya estuviera ocurriendo.

Modelo GROW (Goal, Reality, Options, Will): Para trazar objetivos claros, realistas y accionables.

Estas herramientas le dan estructura al proceso, y permiten que tu voz se manifieste con coherencia, no solo con volumen.

Impacto medible, transformación real

La práctica del coaching ha ganado terreno globalmente, y Latinoamérica no es la excepción. El informe 2023 ICF Global Coaching Study muestra que la profesión creció un 54 % en América Latina y el Caribe entre 2019 y 2022, tanto en número de coaches como en demanda de servicios.

Esto refleja una apuesta creciente por modelos de acompañamiento centrados en el desarrollo humano y el liderazgo consciente.

Por otro lado, el informe Women in the Workplace 2022 evidencia que las mujeres siguen estando significativamente subrepresentadas en roles de liderazgo senior y que muchas organizaciones no cuentan con sistemas sólidos de mentoría o desarrollo profesional adaptado a sus necesidades.

Ambas perspectivas —la expansión del coaching y la persistente brecha de liderazgo femenino— subrayan lo mismo: urge generar espacios donde las mujeres puedan activar su liderazgo desde su autenticidad, con acompañamiento profesional, ético y transformador.

¿Cómo activar tu voz desde el coaching?

Haz silencio para escucharte: No el silencio impuesto, sino el que invita a la introspección profunda, a definir tu propósito de vida y los objetivos que realmente importan para ti.

Revisa tus creencias: ¿Quién te dijo que no podías? ¿Por qué le creíste?

Identifica tus dones naturales: El liderazgo no siempre es visible. A veces es el que conecta, escucha o crea.

Busca un proceso ético de coaching: No necesitas una gurú, necesitas un acompañamiento profesional, certificado y empático.

Lidera con intención, no con perfección: Tu autenticidad es el diferencial más potente para tu marca personal.

Cerrar el ciclo de silencio

Hoy, cada vez que acompaño a una mujer a construir su marca personal, le pregunto:¿Tu voz ya está ocupando el lugar que merece?

Y si la respuesta es no, le recuerdo: El liderazgo no se toma. Se activa. Desde adentro. Con coaching. Con verdad. Con propósito.