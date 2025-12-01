Tu voz también transforma: coaching para liderar desde ti

Desde pequeñas, muchas mujeres aprendemos a ser prudentes, a no 'molestar', a esperar nuestro turno para hablar... y muchas veces, ese turno nunca llega.Así, casi sin darnos cuenta, comenzamos a invisibilizar nuestras ideas, a suavizar nuestras opiniones y a poner en pausa nuestras ambiciones para encajar.Pero silenciarse no es lo mismo que estar en paz. Y en algún punto, el cuerpo, la mente y el corazón piden espacio. Voz. Visibilidad.Fue en ese momento, en medio de una transición profesional profunda, que descubrí el coaching. Y con él, el permiso interno para liderar sin disfrazarme, para hablar con claridad y para ocupar mi lugar con propósito.<b>Liderar con voz propia: ¿por qué nos cuesta?</b>El informe <b>Women in the Workplace 2022</b>, elaborado por LeanIn.org y McKinsey &amp; Company, muestra que <b>solo 1 de cada 4 puestos de liderazgo de nivel C-suite está ocupado por una mujer</b>, y que <b>solo 1 de cada 20 es ocupada por una mujer de color</b>. Además, las mujeres líderes están dejando sus cargos a tasas más altas que nunca, en lo que el reporte denomina <b>'The Great Breakup'</b>.Este escenario revela que, aunque el talento femenino existe y está más preparado que nunca, aún persisten barreras estructurales y culturales que impiden su avance.Ante esa tensión, muchas mujeres sienten que deben elegir entre fuerza y sensibilidad, entre éxito y equilibrio, entre mando y humanidad.El coaching nos ayuda a romper esa dualidad: <b>nos enseña a liderar desde el ser, no desde el deber ser</b>.<b>¿Qué hace el coaching para activar tu liderazgo?</b>El coaching no te dice qué hacer. Te acompaña a descubrir lo que ya sabes, pero que aún no has puesto en palabras ni acción.Y lo hace con herramientas concretas, algunas de ellas son:<b>Escucha activa:</b> El coach escucha más allá de tus palabras, detecta patrones, emociones, contradicciones.<b>Preguntas poderosas:</b> No buscan respuestas correctas, sino respuestas honestas.<b>Rueda de la vida:</b> Visualiza dónde estás desbalanceada y qué áreas necesitas priorizar.<b>Visualización creativa:</b> Proyecta tu liderazgo futuro como si ya estuviera ocurriendo.<b>Modelo GROW (Goal, Reality, Options, Will):</b> Para trazar objetivos claros, realistas y accionables.Estas herramientas le dan estructura al proceso, y permiten que tu voz se manifieste con coherencia, no solo con volumen.<b>Impacto medible, transformación real</b>La práctica del coaching ha ganado terreno globalmente, y Latinoamérica no es la excepción. El informe <b>2023 ICF Global Coaching Study</b> muestra que la profesión creció un <b>54 % en América Latina y el Caribe entre 2019 y 2022</b>, tanto en número de coaches como en demanda de servicios.Esto refleja una apuesta creciente por modelos de acompañamiento centrados en el desarrollo humano y el liderazgo consciente.Por otro lado, el informe <b>Women in the Workplace 2022</b> evidencia que <b>las mujeres siguen estando significativamente subrepresentadas en roles de liderazgo senior</b> y que muchas organizaciones no cuentan con sistemas sólidos de mentoría o desarrollo profesional adaptado a sus necesidades.Ambas perspectivas —la expansión del coaching y la persistente brecha de liderazgo femenino— subrayan lo mismo: <b>urge generar espacios donde las mujeres puedan activar su liderazgo desde su autenticidad, con acompañamiento profesional, ético y transformador</b>.<b>¿Cómo activar tu voz desde el coaching?</b>Haz silencio para escucharte: No el silencio impuesto, sino el que invita a la introspección profunda, a definir tu propósito de vida y los objetivos que realmente importan para ti.Revisa tus creencias: ¿Quién te dijo que no podías? ¿Por qué le creíste?Identifica tus dones naturales: El liderazgo no siempre es visible. A veces es el que conecta, escucha o crea.Busca un proceso ético de coaching: No necesitas una gurú, necesitas un acompañamiento profesional, certificado y empático.Lidera con intención, no con perfección: Tu autenticidad es el diferencial más potente para tu marca personal. <b>Cerrar el ciclo de silencio</b>Hoy, cada vez que acompaño a una mujer a construir su marca personal, le pregunto:<b>¿Tu voz ya está ocupando el lugar que merece?</b>Y si la respuesta es no, le recuerdo: El liderazgo no se toma. Se activa. Desde adentro. Con coaching. Con verdad. Con propósito.