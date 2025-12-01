Aristides Ureña gana el Premio Internacional Poseidón en Venecia por su aporte al arte contemporáneo

El artista multidisciplinar panameño Aristides Ureña fue reconocido recientemente con el Premio Internacional Poseidón, el Rey de Laguna para las Artes de Venecia. <b>Un galardón que se le otorga a los artistas que destacaron por su mérito artístico durante el 2025. </b>Entre las motivaciones presentadas para el reconocimiento a Ureña se <b>destacó su aporte al arte contemporáneo panameño y universal, con diversas obras en su haber como murales y esculturas que ponen en valor la creación artística y la memoria histórica.</b>'<i>Ureña es una sobresaliente figura que se ha destacado por su constante labor hacia la transformación de las artes contemporáneas del cual es un reconocido maestr</i>o', rezan algunas de las consideraciones del galardón, cuya entrega se realizó el pasado 29 de noviembre en un acto en el que estuvieron presentes coleccionistas, periodistas, políticos y amantes del arte.En declaraciones a <b>La Estrella de Panamá</b>, Ureña manifestó su satisfacción por el premio, que destaca décadas de trayectoria en la escena artística, y abogó por una mayor difusión del arte contemporáneo en el país.